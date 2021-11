DFB: Joachim Löw anuncia su regreso al banquillo

Joachim Loew (derecha) se despide de Benedict Howedes, Lukas Podolsky, Oliver Bierhoff, Per Mertesacker y Sami Khedira el 11 de noviembre de 2021.

El ex seleccionador nacional Joachim Loew se ha despedido antes del partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Liechtenstein. Anunció que pronto volverá como entrenador.

Wolfsburg. Se había retirado mucho después del final temprano del Campeonato de Europa. Pero el jueves (11 de noviembre de 2021) se despidió oficialmente de Joachim Loew, de 61 años, 135 días después de su último partido como seleccionador nacional.

“No siempre fue tan fácil. Después de tantos años y un viaje tan largo, por supuesto que tuve que hacer un poco de distancia. También tuve que abordar mucho. El último torneo fue un poco decepcionante para todos nosotros”, admitió. Loew. “Pero ahora tengo la sensación de que estoy bien y con muchas ganas de jugar al fútbol”, dijo a través de RTL. Cuando se le preguntó sobre su regreso como entrenador, Low dijo: “Es totalmente posible. Siempre he dicho que me estoy tomando un pequeño descanso. Pero gradualmente el deseo y el impulso están regresando”.





Definitivamente, el escenario era un poco sombrío. No en Múnich, ni en Berlín, sino en Wolfsburgo, hubo el aplauso final para el técnico que llevó a Alemania al Mundial de 2014, pero también fue el responsable de las decepciones del torneo de 2018 y 2021. Jugadores, entrenadores, supervisores y otros compañeros hace 17 años se pararon en El equipo de la DFB está en clase.

Copyright: dpa Joachim Loew agradece a sus exjugadores el 11 de noviembre de 2021.

Una pancarta enorme dice: “Herberger, Schön, Beckenbauer – Löw con el más alto nivel de disciplina para convertirse en el entrenador campeón del mundo. Nosotros decimos …” y las palabras “Gracias, Jogi” fueron moldeadas en las pancartas de cartón. Unas cuantas llamadas de “Jogi, Jogi” resonaron en las gradas cuando el ex entrenador de capa gris entró en el campo. El hombre de 61 años parecía visiblemente impresionado. “Mi historia. Humana. Campeona del mundo. Gracias por todo, Jogi”, decía el testimonio recibido por el ex seleccionador nacional de manos del presidente interino de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Peter Peters. Considerándolo todo, fue muy corto y espartano.

Lukas Podolsky, Per Mertesacker, Sami Khedira, Miroslav Klose y Mario Gomez Plouffe celebraron

Exjugadores como Lukas Podolski, Per Mertesacker, Sami Khedira, Miroslav Klose y Mario Gomez vinieron a Baja Sajonia esta fría noche de noviembre para agradecerles el tiempo que pasamos juntos. Incluso Mats Hummels, a quien Low organizó en 2018, aplaudió. Después de todo, las gradas parecían bastante llenas. El número máximo de visitantes permitido fue de 26.000 espectadores. La Federación Alemana también entregó la camiseta de la selección nacional a cada aficionado.

Derechos de autor: Imago Images / Matthias Koch El seleccionador nacional Hansi Flick asistió a una entrevista televisiva con su predecesor Joachim Loew antes del partido internacional el 11 de noviembre de 2021.

DFB- Gerente Oliver Bierhoff, de 53 años, ya se había defendido de la acusación de que el mejor momento para despedirse de Löw, sus asistentes Andreas Köpke, Thomas Schneider y los demás supervisores, se habían quedado dormidos. No querían superponer un reinicio de Flick y darle a Löw la distancia que quería. “Estamos felices de despedirnos de él al final del año”, dijo Bierhoff.

El sucesor de Löw, Hansi Flick (56), una vez más elogió a su predecesor con las notas más altas. “Es el mejor seleccionador nacional que tenemos”, dijo. Loew había “dado al fútbol alemán una idea que a lo largo de los años se ha ganado un gran reconocimiento en todo el mundo. Él era el ingeniero”.





También personalmente se benefició mucho de su exjefe. “Mi vida habría sido diferente si no me hubiera llamado entonces. Fue un supuesto cambio de juego, y estoy muy agradecido con él”, dijo Flick, quien fue el asistente de Loew para ganar la Copa del Mundo en Brasil. Tenía mucha confianza en su equipo. Él siempre me dio mi libertad también. Con toda la presión que tuvo, siempre fue el soberano ”.





Hace una semana, el entrenador del récord nacional Löw (198 partidos, 124 victorias) recibió una cálida despedida en un almuerzo con el presidente federal. Frank-Walter Steinmeier, de 65 años, dijo que el jugador de 61 años era un “innovador y visionario” que había hecho “cosas históricas por el fútbol alemán” y “contribuyó a la cohesión de nuestra sociedad y la reputación de nuestro país en el mundo”.