Día del deporte en ntv.de el domingo 7 de abril de 2024

a Max Eberle está aterrorizado Después de la desgracia de Heidenheim Estoy muy preocupado por el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. parecer. ¿Qué le espera en el partido de ida del martes? (21:00 h/Prime Video y en directo por ntv.de) ¿Dar esperanza? “No puedo pensar mucho en este momento. ¿Sois un equipo grande? No lo parece en este momento”, dijo el director deportivo del Bayern de Múnich después de la victoria por 2:3 (2:0) sobre los recién llegados. FC Heidenheim.

“Para que no tengas que ir a Londres el martes”, añadió el técnico de 50 años tras una actuación demoledora de Munich en la segunda mitad. “Realmente tienes que hacer una transición para que no te golpeen en la cara.. “Deberíamos avergonzarnos un poco y representar el escudo de armas de Baviera de una forma más digna”.

Eberl incluso expresó su preocupación por volver a clasificarse para la máxima categoría la próxima temporada. Dijo: “Podemos deshacernos rápidamente de la arrogancia. Aún no hemos llegado a la Liga de Campeones. Todos son jugadores nacionales, son campeones alemanes y campeones de la Liga de Campeones. Espero más masculinidad. Este no es el caso”. Del Bayern de Múnich. Si el Bayern de Múnich cree que puede jugar el partido con un tres por ciento menos, no obtendrá nada”.se quejó el nuevo director deportivo del Múnich.