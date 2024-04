Thomas Tuchel se enfada tras la pregunta de un periodista de Sky

Thomas Tuchel se llevó consigo la derrota del Bayern en Heidenheim. Foto: DPA/Tom Wheeler

Bundesliga

La temporada de terror del Bayern de Múnich continúa: el sábado el campeón récord perdió 2-3 ante el recién ascendido Heidenheim. Su rival, el Bayer Leverkusen, podría proclamarse campeón el próximo fin de semana. Por otro lado, es probable que la temporada del Bayern acabe sin título, por primera vez desde 2012.

El equipo de Múnich todavía está en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero dada su mala forma, no hay indicios de que se clasifique contra el Arsenal.

En el partido de ida del martes en Londres, el técnico Thomas Tuchel permanecerá en el banquillo. Tras el bochorno ocurrido el sábado, el director deportivo Max Eberl descartó “al cien por cien” un cambio de entrenador a corto plazo. Sin embargo, desde hace semanas estaba claro que Tuchel acabaría en el Bayern de Múnich al finalizar la temporada.

El Bayern no sólo ha cometido algunos errores esta temporada, sino que Tuchel tampoco siempre se ha mostrado seguro en las entrevistas. Incluso después del partido contra Heidenheim, el entrenador no tenía control sobre Sky.

Bayern Múnich: la emotiva reacción de Thomas Tuchel a la pregunta

Cuando el periodista Michael Leopold le preguntó qué le daba esperanzas para el partido contra el Arsenal, Tuchel respondió inicialmente: “Ahora no lo sé. Si lo sé mañana, lo sabré al día siguiente. Es difícil hablar de efectos positivos”.

Cuando un periodista de Sky preguntó al entrenador del Bayern, éste se enojó: “Ahora estamos aquí en el rincón de los aficionados de Heidenheim y tengo que hablar del impacto positivo”. Entonces el hombre del cielo Leopold defiende el lugar de la entrevista y dice: “Thomas, esto está reservado para nosotros”.

Pero Tuchel se adhiere a esto, ya que el lugar para la conversación no le conviene en absoluto. Y repite: “Ahora estamos aquí, en la curva de los aficionados del Heidenheim. Han pasado diez minutos desde el pitido final”. De hecho, los vítores de los aficionados del Heidenheim se podían escuchar una y otra vez mientras celebraban con entusiasmo una de las mayores victorias de la historia del club.

Además del director deportivo Max Eberl, el director deportivo Christoph Freund también apoyó a Tuchel inmediatamente después del nuevo revés. “Thomas está intentando conseguir mucha energía”, dijo el austriaco, implorando a los jugadores: “Ahora todos tienen que pellizcarse”.

Director deportivo Christoph Freund: Los presidentes del Bayern responsabilizan al equipo. Foto: DPA/Klaus Bergmann

Bayern Múnich: Lothar Matthaus considera a Thomas Tuchel

Por otro lado, el récord nacional Lothar Matthäus cree que una rápida destitución de Tuchel no está descartada. “Thomas Tuchel ya no llega al equipo. Hay ruedas de prensa extrañas, hay declaraciones extrañas, hay críticas extrañas por su parte. “Por eso me imagino cuál será la reacción del Bayern en las próximas 24 o 48 horas, porque las cosas no pueden seguir así”.“El equipo necesita de alguna manera un nuevo impulso y Thomas Tuchel ya no puede proporcionárselo”, dijo el exprofesional del Bayern a Sky.

(Con material de la EPA)