Día Mundial del SIDA: Campañas AIDS-Helve Halle contra la discriminación de las personas que viven con el VIH

Sala. Ayuda para el SIDA. Para conmemorar el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre, AIDS-Hilfe Halle / Sachsen-Anhalt Süd publicará su proyecto de video “Desafíos cotidianos: ¡el VIH no es uno de ellos!” , con la asociación de estigmatización y discriminación que quieren afrontar las personas que viven con el VIH.

El director gerente Martin Thiel dice: “Con un tratamiento exitoso, las personas que viven con el VIH pueden llevar una vida normal como todos los demás. Después de eso, la infección por el VIH normalmente ya no puede limitar el estilo de vida. Queremos que este mensaje importante sea muy tangible al mostrar que las personas viviendo con el VIH luchan con exactamente los mismos problemas cotidianos habituales. Hoy en día, las personas VIH positivas serán eliminadas.

La campaña consta de cuatro videos que muestran las trampas que Dennis enfrenta repetidamente en la vida cotidiana. Dennis Leutloff es un empleado de Hallesches Aidshilfe y ha sido VIH positivo desde 2009. En los primeros tres clips se le puede ver en su relación, en el trabajo y en los deportes. “La vida cotidiana me trae algunos problemas y desafíos. Desafortunadamente, a veces en nuestra asociación hay discusiones sobre las tareas del hogar, en el trabajo me enojo con la tecnología y, a veces, llego demasiado tarde para el entrenamiento de Ju-Jutsu. Ser VIH” no es uno de los “Mis dificultades”, explica Dennis. En mi vida diaria, “puedo vivir bien con la infección, pero no con la discriminación. Y eso es exactamente contra lo que queremos tomar medidas a través de nuestra campaña”.

El proyecto fue financiado por la campaña “Vivir con el VIH – Diferente de lo que piensas”. De German Aid for AIDS, implementado por Markus Hummel – Diseño multimedia.

Los videos se pueden guardar en un archivo Canal de YouTube de Hallesches Aidshilfe puede ser visto.

Puede encontrar más información sobre AIDS-Hilfe Halle / Sachsen-Anhalt Süd, su trabajo y presentaciones, así como Living with HIV today en www.halle.aidshilfe.deY www.instagram.com/aidshilfehalle Y www.facebook.de/halle.aidshilfe.