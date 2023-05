Diagnosticada con cáncer de mama a los 30 años: “No quieres pensar en la muerte de este joven”

La hermana de su madre murió de cáncer de mama y se le ha informado en consecuencia. Cuando tenía 30 años, le diagnosticaron cáncer de mama. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?

Ya tenía un mal presentimiento porque había leído demasiado antes. Pero en el momento del diagnóstico, me sorprendió, aunque de hecho estaba actuando bastante sobrio. Los momentos en los que realmente te sientes mal vienen después.

¿Cómo se siente un bulto en el seno?

Era grumoso para mí, y no podía clasificarlo en absoluto. Mi ginecólogo es técnicamente competente y tiene experiencia, pero dijo antes de la ecografía: “No siento que sea un pólipo”. El cáncer de mama no siempre es fácil de diagnosticar, incluso para un médico. Es muy importante que conozcas tu cuerpo y seas capaz de reconocer lo que es normal y lo que no.

¿Cómo fue entonces?

Su ginecólogo la derivará a un centro de mamas oa un radiólogo. Para obtener un diagnóstico, debe realizar una biopsia central. Se inserta una jeringa, es decir, una aguja, y se extrae un trozo. Con base en el examen, luego se evalúa el tipo de tumor y el tipo de tratamiento apropiado.

¿Le han diagnosticado cáncer de mama allí?

No. Tres días después me llamó mi ginecólogo y me dijo que lamentaba decirme que era cáncer de mama.

El miedo como compañero constante: “Se te considera libre de cáncer hasta pasados ​​cinco años”

¿Cómo se trató el cáncer de mama en su caso?

La quimioterapia y la cirugía generalmente se recomiendan para personas jóvenes o para tumores más agresivos. Hice quimioterapia antes de la cirugía: solo quería empeorar por detrás. La ventaja de esto es que puede ver si el tumor responderá a la quimioterapia, ya que esto es incierto. Puedes ver conmigo que la quimioterapia realmente tuvo un buen resultado. Luego viene la cirugía en la que se extirpa el tumor. Algunas lo hacen para preservar la mama, y ​​en mi caso se extrajo todo el tejido mamario y se colocaron implantes de silicona. Luego viene la radiación, que en realidad toleré muy bien. Ahora estoy en terapia hormonal que suprime el estrógeno. Mi tumor es receptor hormonal positivo, lo que significa que se alimenta de hormonas.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Si tiene efectos secundarios, estos son los síntomas que en realidad solo ocurren durante la menopausia. Al principio estaba muy triste: como mujer de 30 años, no necesariamente quieres pensar en la menopausia. Pero como siempre he tenido mucho dolor durante mi período y ahora no puedo tener hijos de todos modos, esto de alguna manera hace que el tratamiento sea más llevadero (risas).

¿Cuánto dura el tratamiento en total?

Tengo que hacer terapia hormonal desde hace al menos 2 años. Entonces puedo interrumpir si quiero tener un bebé, pero aún no sé si me atrevo a interrumpir el tratamiento porque sí. Son cinco años en total.

esto es mucho tiempo…

Sí, con el cáncer, todo lleva mucho tiempo. La quimioterapia duró varios meses, luego vino la cirugía y luego la radiación, con descansos en el medio. Luego comenzó la terapia hormonal, que duró cinco años. Cuando se trata de quimioterapia, piensas: “Esto es lo peor”. Tiene sentido, ha sido muy malo durante cuatro meses, pero tiene que terminar. Todo lo demás lleva mucho tiempo, lo que te pone mucha presión.

¿Significa esto que hay que esperar a que finalice la terapia hormonal?

Durante la operación, el tumor aún se puede extirpar, pero lógicamente, con el cáncer, no se puede definir en absoluto. Para estar seguro, se realiza una mamografía o resonancia magnética cada seis meses. Sin embargo, no se le considera libre de cáncer hasta después de cinco años.

Lidiando con el miedo: “El miedo a la muerte se siente muy mal”.

¿Hubo momentos en los que estuviste muerto de miedo?

Sí, todavía lo tengo. Nunca he sido una persona ansiosa, pero el miedo a morir es un sentimiento muy malo. Aunque el cáncer de mama es un tipo de cáncer que tiene buenas posibilidades de sobrevivir, mi tía y yo vimos en ese momento que realmente podías morir a causa de él. Esto definitivamente me hizo sentir diferente miedo que cualquier otra persona. En ese momento sentí que estaba en la película equivocada. Nunca he dado por sentada la salud y siempre he vivido saludable. Un diagnóstico como este tira de la alfombra debajo de sus pies aún más. La salud es lo más importante. Solo tienes que ser feliz con lo que tienes.

Saqué el tema de la planificación familiar.

Anteriormente tenía un fuerte deseo de tener hijos. Por supuesto, eso se ha mitigado un poco porque ahora hay otros problemas importantes. Pero básicamente definitivamente quiero niños. Para el cáncer, la criopreservación se puede realizar antes de la quimioterapia como medida de seguridad. Por supuesto, hay que pensar en la planificación familiar cuando se tiene cáncer, es estresante.

¿Cómo estás actualmente?¿Cómo estás lidiando con tu cáncer de mama?

Yo diría que en general estoy bien con eso. Por supuesto, hay quienes se ven afectados y no quieren hablar de ello. Pero es muy estresante en una situación como esta fingir que no pasa nada. Así que mi estrategia es abordar las cosas de frente. Esto me hizo ver que el cáncer también es un tema común entre los jóvenes. También es reconfortante ver que no estás solo.

Le deseamos todo lo mejor.

Nota: El texto fue publicado por primera vez en forma modificada por “Futter”, la revista joven del Kleine Zeitung. “Futter” ahora es “Kleine Zeitung Next”.