Diana Amft: Ikke Hipgold está haciendo música con la estrella de ‘Doctor’s Diary’

En 2001 se hizo famosa a través de la película “Girls, Girls!” Y en 2008 se convirtió en estrella a través de la serie “The Doctor’s Diary”. Desde entonces, Diana Amft (47) ha aparecido regularmente en cines y televisión. Pero también tiene otra pasión. Música.

Ya al ​​comienzo de su carrera se paró al micrófono. “En los años 90 canté canciones durante un tiempo”, dice Diana Amft a BILD am SONNTAG. “Canté con el dúo Patrick y Diana en un festival donde también cantó Bernard Brink”.

Incluso estuvo en el estudio con su compañero de canto y grabó sus primeras canciones. Pero esto no ha sido publicado. Eventualmente teniendo éxito como actriz, la música cedió. hasta ahora.

Diana Amphet en el estudio de grabación Foto: Mike Jamio

Amft ha grabado doce pistas para el álbum de canciones de sus libros para niños “Die kleine Spinne Widerlich”, respaldada por Matthias Distel, también conocido como la estrella de Ballermann, Ikke Hipgold (46). Incluso canta a dúo con él. Produjo el álbum con su equipo en Summerfield Records.

Amft: “En los últimos 20 años, muchos productores de música se me han acercado y me han sugerido que hagamos algo juntos”. Pero el trato nunca se materializó. “Tal vez era muy insegura. Cuanto más real se volvía, más algo no estaba del todo bien en algún momento”, recuerda.

Durante el período Corona, escribió su primera canción después de eso. “Fue entonces cuando me di cuenta de lo que eso significaba. Tengo que ser capaz de identificarme con las canciones”.

Matthias Dystel como Ikki Hepgold Foto: Foto/Arissu Lisdorf

Así es con la asquerosa araña. Y ahora quiere más: una carrera como cantante solista.

Y revivir su exitosa serie “The Doctor’s Diary” también sería un sueño hecho realidad para ella. “Claro”, dice emocionada la actriz, a quien le preguntan al respecto una y otra vez. “Me encanta la serie tanto como a los fans. También puedo fantasear con The Doctor’s Diaries. Será interesante ver qué hacen Gretchen y Mark hoy”.