Thomas Gottschalk hace dieta antes de “Wetten, dass..?”

a: estela rogberg

separar

Thomas Gottschalk estaba ocupado preparándose para el “Wetten, dass…?” nuevo. Para asegurarse de que se veía bien con su traje, siguió una dieta estricta. Tiene un apoyo extra notable para esto.

Friedrichshafen – Los espectadores han estado esperando este momento durante meses. El 19 de noviembre, una nueva versión del programa de culto de ZDF “Wetten, dass..?” Finalmente parpadea a través de las pantallas. Para esto Thomas Gottschalk (77) Recuperó su forma física y siguió una dieta estricta para perder peso y desintoxicarse.

Antes de “Wetten, dass..?” Thomas Gottschalk estaba en una dieta radical

Admirando las locas apuestas, Thomas Gottschalk volvió a sentarse el sábado por la noche frente a una audiencia de millones. Pero el medio también planeó una gran sorpresa para sus fanáticos: se dijo que había perdido cuatro kilogramos. El ex hombre de Haribo siguió una dieta estricta para esto.

Thomas Gottschalk viaja a Suiza con Mike Kreuger para un tratamiento de desintoxicación © IMAGO / Future Image & dpa | Tobías C. Kohler

Pero no estaba solo. También cuenta con el apoyo de celebridades: “Estuve en Suiza con Mike Kreuger para perder peso y desintoxicarme. Durante el período de ayuno no había nada más que un terrible caldo de verduras”, reveló el moderador a bild.de. Tal desintoxicación no es nada nuevo para la rubia estrella de televisión.

Las apuestas más locas de “Wetten, dass..?” 14 de febrero de 1981: Hans Osner logra hacer estallar una botella de agua caliente y hacer que explote. 23 de enero de 1988: Hubert Wenninger y su equipo apilan 55 lavadoras en forma de pirámide en cinco minutos. READ WWE guarda la pelea por el título para el show del Big Stadium - Más actualizaciones sobre Malcolm Bivens y Dakota Kai - Vista previa de Monday Night RAW 3 de septiembre de 1988: Thomas Rotenberg reconoce los lápices de colores según su gusto. 27 de noviembre de 1993: Franz Bierbaum revisó 50 guías telefónicas en Viena en dos minutos y medio. 22 de marzo de 1997: Robert Ebner escala una torre de 15 metros con una excavadora de 15 toneladas. 3 de octubre de 2009: Theresa Ott y Selina Bachmann identifican 100 tipos diferentes de comida seca para perros con solo tocarlos. Fuente: rp-online.de

Thomas Gottschalk ataca a ARD y ZDF

“Hago eso a menudo, fue la primera vez para Mike. El dolor en las articulaciones es la mitad del dolor. Y teníamos a nuestras esposas con nosotros, que tenían que verificar si el estómago había desaparecido”. a las 20:15 en “Whitten, dass..?” Ver ZDF.

Freaks, demoliciones y el hospital: los mayores escándalos televisivos de Alemania Ver galería de fotos

Recientemente, Thomas Gottschalk fue tomado por sorpresa por las duras críticas contra las emisoras públicas ARD y ZDF.. Afirmó en un comunicado que los proveedores de servicios eran redundantes y que el pagador de la tarifa era un “idiota”. Fuentes utilizadas: bild.de