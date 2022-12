Dieter Bohlen se detiene: ¿qué tiene que ver Pietro Lombardi con eso? entretenimiento

El gigante del pop se separa…

Debería ser el regreso del año nuevo. Dieter Bohlen (68) No solo aseguró su lugar como presidente del jurado en el eterno favorito de RTL. Alemania busca la estrellapero también anunció una gran gira para 2023. Está en HDDS La última temporada es conocida. Pero ahora el gigante del pop ha anunciado otra retractación.

Es un hecho conocido que uno tiene que parar cuando está más bonito.

El jueves, Dieter Bohlen anunció lo que los fanáticos acérrimos ya sospechaban: su gira, que anunció está programada para 2023, será la última. Esta gira se denominó “El regreso más grande de la historia”, pero ahora era una despedida.

Leer también

Pero Dieter Bohlen probablemente no sería el productor musical más famoso de Alemania si no tuviera un maravilloso regalo de despedida para sus fanáticos: no estaría solo en el escenario en su gira, que lo llevará a 13 lugares diferentes entre abril y Mayo.

Cualquiera que ahora apueste por Thomas Anders (59), ¡simplemente se equivocó! DSDS de Bohlen Buddy Pietro Lombardi (30) estará allí como invitado especial. ¡Fabuloso!

Aquí es donde encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

La lista de sus canciones es tan larga como la lista de los Premios Bohlen. Sus fanáticos pueden esperar tanto sus canciones de Modern Talking como las canciones que ha producido para DSDS durante los últimos 20 años.

La gira comienza el 16 de abril en Berlín y finaliza el 9 de mayo en Viena.

Aquí los usuarios de la aplicación acuden a la encuesta: ¡Dieter Bohlen se detiene! ¿Esto te pone triste?