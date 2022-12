A los 60 años: Fallece el actor Tobias Langhoff

Langhoff nació en Brandenburg an der Havel en 1962 y completó su formación en la Academia de Artes Escénicas Ernst Busch de Berlín. Después de eso, trabajó en teatros por un tiempo, incluido el Deutsches Theatre de Berlín, el Thalia Theatre de Hamburgo y el Burgtheater de Viena, antes de pasarse a la cámara.

Ha aparecido en muchas películas y series, como “Tatort”, “Bad Banks” y más recientemente en “Babylon Berlin” y el drama de la Segunda Guerra Mundial de Edward Berger “Nothing New in the West”. Allí, Langhoff interpretó al mayor general prusiano y agregado militar Detlof Sigismund von Winterfeldt.

Langhoff proviene de una familia teatral: su padre fue el actor y director Thomas Langhoff (1938-2012), quien fue director artístico y director en el Deutsches Theatre de Berlín de 1991 a 2001. Su abuelo, el eminente actor y director Wolfgang Langhoff ( 1901-1966), dirigió el Deutsches Theatre de 1946 a 1963.