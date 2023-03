Un trabajador del cine explica por qué no mostró el Oscar

Página principal local iglesias de madera iglesias de madera

Thomas Modlinger, operador del cine Fools en Holzkirchen desde 2012. © Thomas Plettenberg

Con cuatro premios de la Academia, la coproducción alemana Nothing New in the West ha escrito la historia del cine alemán. El operador de cine Thomas Modlinger de Holzkirchen explica por qué no está interesado.

iglesias de madera – Thomas Modlinger ha convertido su pasión por el cine en una profesión: dirige el Fools Cinema en Holzkirchen, un pequeño cine de autor, desde 2012. Después de que la coproducción alemana Nothing New in the West ganara cuatro premios en los Premios de la Academia este año, hemos venido a Modlinger por teléfono. Cuando se entera de que se supone que se trata de los Oscar, el director de fotografía inicialmente lo descarta: es el tipo equivocado y, de todos modos, no está mirando. Pero tiene mucho que decir en respuesta a nuestras preguntas. Sobre el cine, el cine y la lucha por la supervivencia frente a los servicios de streaming.

Sr. Modlinger, ¿usted mismo ve películas en portales de transmisión?

“No. Esta es mi competencia. Debo admitir que teníamos una cuenta de la hija y durante el encierro fue tentador. Pero lo que quiero ver no está en Netflix de todos modos”.

Ahora la producción está escribiendo la historia del cine alemán por encargo de Netflix. ¿Son los cuatro Oscar una buena noticia para el panorama cinematográfico alemán o una mala noticia para el cine?

“Estoy desgarrado por eso. Estoy convencido de que Nothing New in the West es una gran producción. No la he visto, pero donde hay dinero, también puedes hacer grandes cosas. Creo que es una mala noticia para el cine y yo Citaré a Detlef Back: Nosotros, me refiero a los cineastas, para pensar si queremos hacer películas o simplemente producir contenido”.

¿Qué tan importante es el atractivo de las películas premium para los cines?

“Para mí, los Oscar son en gran parte solo para mostrar, y no le doy mucha importancia a eso. Más importantes para mí son los premios cinematográficos de Baviera o Alemania, los ‘pequeños Oscar’ de nuestra industria cinematográfica, que pueden ser celebrado de vez en cuando Lee la mayoría de las películas premiadas Hay premios como el programa del año pasado.

Netflix regresa a los cines como un servicio de transmisión con algunas de sus producciones, como “Nada nuevo en el oeste” y “Guillermo del Toros Pinocchio”. ¿La película necesita el cine, a pesar de todas las profecías de fatalidad?

“Una película, por supuesto, necesita un cine. Pero Netflix solo usa cines”.

Corona y la transmisión en vivo golpean fuerte a los cines

¿Sobrevivirá Nothing New in the West en cines tontos?

“No. El distribuidor escribió el lunes si todavía queríamos mostrarla después de los Oscar. Pero los que querían verla deben haberla visto ya. Yo digo que hay suficientes películas buenas. En dos pantallas, puedes mostrar éxitos de taquilla en una”. pantalla”. Una y otra cosa en la otra pantalla. Solo tengo una pantalla, y no puedo hacer que todas funcionen. Tal vez la película sea necesaria para los cines en Tölz y Hausham”.

A menudo se dice que el cine está muerto. lo que lo mantiene vivo

Max Mohr dijo una vez: “El cine se está muriendo desde su propia existencia. Trinity lo mantiene vivo: necesita una industria cinematográfica que haga buenas películas, una audiencia que venga, operadores de cine con pasión. Si uno cae demasiado lejos, uno no funciona”. uno no trabaja solo con pasión. El triángulo tiene tres lados, pero en realidad está inclinado. A los cines no les está yendo bien. Las reservas se han ido en los últimos tres años, y los costos han aumentado en todos los ámbitos. Ya no podemos igualar el Números de 2018-2019. Este es un problema general para los cines de programación. Afortunadamente tengo clientes regulares. En algún momento tengo que considerar dejarlo. Pero, ¿quién maneja el cine en estas circunstancias? Nunca se sabe lo que traerá el futuro”.