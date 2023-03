Novedades de Netflix esta semana: la esperada próxima entrega del éxito – Kino News

Varios títulos prometedores para todas las edades y gustos vuelven a aparecer en Netflix esta semana; debes tomar nota del jueves en particular. Tenemos los inicios más importantes para ti:

netflix

Como todos los domingos, te daremos un breve resumen de lo que se viene en Netflix la semana que viene. Esta vez es una película internacional divertida, con una serie turca, un thriller indio, una película de acción de Vietnam y un documental suizo que vale la pena ver. Pero también hay una oferta de Hollywood. Como siempre, te traemos los títulos seleccionados, ordenados por día de la semana. Pero basta de introducción. Estos son los aspectos más destacados de Netflix del 20 al 26 de marzo de 2023:

Lunes: Renovación Infantil

La semana comienza con la séptima temporada de la popular serie infantil. en “Casa de muñecas de Gabby“ De la compañía de animación Dreamworks (que incluye “Kung Fu Panda” y “Puss in Boots 2: The Last Wish”) Gabby, la amante de los gatos, y su amigo Panda Paws viven otras aventuras durante unos 25 minutos. Por supuesto, esto también incluye consejos de manualidades para imitar después de mirar.

Martes: volverá a ser interactivo

Tiene elementos más prácticos. “¿Dónde está la señora?“ Una comedia animada es un programa interactivo en el que el espectador debe responder preguntas. De esta manera, no solo afecta la historia del gato Pud y Dog Ham, que se despiertan en un mundo donde todos han desaparecido, sino que al final también debe descubrir si usted mismo es un amante de los gatos o los perros.

Por cierto, la versión original del proyecto cuenta con un elenco destacado: el comediante Ben Schwartz (“Space Force”) y la estrella fugaz Ayo Edeberry (“Bear”, que pronto se convertirá en “Marvel’s Thunderbolts”) hablan como los personajes principales, y también hay varias apariciones de voces invitadas.

miércoles: serie por serie

El miércoles se trata de la serie en Netflix esta semana. Continuarán dos producciones sudamericanas: Son ambas la segunda temporada de la serie de misterio brasileña “ciudad invisible“ Así como la segunda temporada de la serie argentina de suspenso político “El Reno: Ven tu reino“.

Además, Netflix está tomando series policiacas alemanas “Lauchhammer – Muerte en Lusacia“ Nuevo en el programa que se emitió en Das Erste en el otoño de 2022. Mišel Maticevic interpreta a un detective de LKA que regresa a su antigua patria para resolver un misterioso caso de asesinato.

Mientras tanto, hay una nueva, exclusiva de Netflix. “Waco: Apocalipsis americano“. La serie documental sobre crímenes reales revive un evento que ocupó los titulares de todo el mundo en 1993. En Waco, Texas, una investigación de las autoridades estadounidenses sobre una secta y su líder lleva a que los agentes de la ATF intenten entrar en el complejo. Se produjo un tiroteo y condiciones de guerra. El sitio de Waco duró 51 días, mucha gente murió…

Jueves: thrillers, intriga y trabajo duro

El jueves, entre otras, se estrena en Netflix una prometedora nueva serie: In “agente nocturno“ Gabriel Basso interpreta a un agente del FBI que se supone que es testigo de un teléfono en el sótano de la Casa Blanca que nunca suena. Pero eso es exactamente lo que sucede, y cuando contesta el teléfono, se encuentra en medio de una conspiración. Hong Chau, quien recientemente fue nominado a un premio de la Academia por “La ballena”, también forma parte de una serie de primer nivel.

Por el contrario, deberías ponerte realmente nervioso. “enojo“. En la esperada secuela de la brutal película de acción vietnamita Furie, que causó sensación en Netflix en 2019, Veronica Ngo ahora no solo se puede ver frente a la cámara, sino también dirigiendo ella misma. Ahora, la actriz principal de la primera película asume un papel secundario más pequeño y también encarna una personalidad diferente a la de su predecesora. Porque “Furis” es una precuela. Curiosamente, esto contará la historia de fondo del primer villano de la película.

Thanh Soi (ahora interpretado por el recién llegado Dong Anh Quynh), quien más tarde dirigió el comercio ilegal de órganos, todavía lucha por la justicia en la década de 1990 en Saigón. Junto con dos compañeros de campaña, se propone desmantelar un sindicato del crimen. El tráiler y los primeros sonidos emocionados del estreno del festival en los EE. UU. dejan en claro que una vez más podemos esperar un movimiento con un diseño interesante.

Para ello, por supuesto, Ngo volvió a trabajar con Samuel Kefi Abrikh, quien también diseñó el trabajo de la primera parte así como de la película de Hollywood “The Princess” de “Furie” Le-Van Kiet.

Viernes: Embalaje doble de alto voltaje – de Turquía e India

El viernes suele ser el gran comienzo de semana de Netflix, pero en comparación con los dos títulos de primer nivel del jueves, ha estado bastante tranquilo esta semana. La serie policial turca se muestra actualmente exclusivamente en Netflix “¿De quién estamos huyendo?” Sobre una madre que huye presa del pánico de hotel en hotel con su hija, oliendo amenazadoramente por todas partes. Pero pronto la hija hace la pregunta del título de la serie…

La película en hindi también promete ser un thriller “Coro Nikal Ke Bhaja“ Se trata de una pareja casada que quiere saldar una vieja deuda robando un diamante. Pero su plan perfecto para una acción encubierta por encima de las nubes se hace añicos cuando el avión es secuestrado y comienza la lucha por la supervivencia…

Sábado: hora de la lista de observación

Netflix no anunció ningún título realmente interesante y prometedor este sábado. Esto siempre puede cambiar a corto plazo, pero incluso sin una renovación, su lista de seguimiento debe ser tan completa como la del autor de estas líneas, por lo que es probable que su servicio de transmisión le ofrezca algunas alternativas.

Domingo: Documental conmovedor – Lo nuevo de los cines

El fin de semana del domingo habrá un documental suizo que vale la pena ver “pandilla de chicas“que se proyectó en los cines hace tan solo unos meses y fue nominado a un Premio del Cine Europeo, entre otros galardones.

En su película, la directora Susan Regina Morris, conocida por su trabajo sobre jóvenes activistas de las redes sociales, acompaña a Leoni, quien tiene solo 14 años y ya cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. Ahora sus padres se están haciendo cargo de las funciones de administración y realmente quieren comenzar rápido. Pero mientras mamá y papá imaginan un cuento de hadas para Leonie y comienzan a vivir el supuesto sueño de su hija sobre sí mismos, pasan por alto el arduo trabajo de la niña que aún es menor de edad y los crecientes sacrificios que hace Leonie…