“DSDS 2023”: Jill Lange fuera! Emotiva despedida de Katya Krasavis | entretenimiento

A casi nadie le importa en la temporada actual de “Alemania busca la estrella” Igualmente exagerada es la candidata Jill Lang (22). En el casting, el jurado Dieter Bohlen (69) le preguntó: “¿Te acabas de graduar y te dejaste alimentar?”. – Un dicho que hizo olas. La co-jurista Katja Krasavis (26) luego publicó una pista disidente contra Bohlen en TikTok, claramente del lado de Gil.

Claramente, Jill tiene más de lo que Dieter supuso: acaba de llegar a los 16 principales candidatos del DSDS. En la convocatoria en Tailandia, los talentos tuvieron que demostrar sus habilidades de canto a dúo el sábado por la noche, pero tuvieron que lidiar con dolencias pequeñas y grandes.

La candidata Jill tuvo que escuchar una pregunta estúpida de Dieter Bohlen en el casting Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Drama de audio sobre Sim

El más afectado fue Sim (29), que ha tenido problemas de garganta durante mucho tiempo. Aullando a través de las lágrimas pietro lombardi (30) Sus luchas: “Tuve dolor de garganta en la primera selección del jurado. Luego volví a Mallorca. Mi médico me dijo que no podría hablar ni cantar durante dos semanas”.

Al miembro del jurado le dio escalofríos la noticia: le dio a Sim su CD dorado: “Es muy triste que hayamos perdido a Sim por laringitis”.

Sin embargo, no tenía intención de rendirse y lo dio todo a dúo con Jaden (17). La entrenadora Juliette Schopman, de 43 años, no lo encontró divertido en absoluto: “Todo lo que realmente puedo decir es: ¡Guau! ¡Si no puedes cantar, entonces no puedes cantar!”

Sim Eisinger (izquierda) y Jaden Fisher Foto: RTL/Marcus Hirtrich

Marilyn, de 19 años, también padecía problemas de salud que la pusieron de rodillas. Después de vomitar varias veces, se ve obligada a acostarse poco antes de su actuación en Old Town Phuket y le pide a Juliette que le proporcione cubitos de hielo.

Ella temía lo peor: “Intentamos todo para estabilizar la circulación. Solo podemos esperar ahora que todavía sea suficiente para actuar”. Marilyn solo quería terminar su dueto con Laurent (19) con: “Para mí, la tarea principal es perseverar y asegurarme de no vomitar”.

Marilyn Schiffer y Lauren Berisha cortan una figura hermosa Foto: RTL/Marcus Hirtrich

Palabras sentimentales de Katya Krasavis

Afortunadamente, pudo hacerlo, pero Marilyn no noqueó a los jueces. Tenía que hacer las maletas y emprender el viaje de regreso a casa. A pesar de sus problemas, el Sim golpeado por el sonido pasó a la siguiente ronda: DSDS-Aus atrapó a su compañero de dúo Jaden.

Después de su actuación a dúo con Monica (21), Jill Lange tuvo que “ninguna” su Incluso Dieter Bohlen recibió elogios: “Gill, esa fue una de tus mejores actuaciones”.

Jurado del DSDS Dieter Bohlen Foto: RTL/Marcus Hirtrich

En una gran decisión él gobierna katia Las palabras personales de Jill, que apuntan claramente al escándalo causado por las palabras actorales de Bohlin: “No es difícil ver que cada miembro del jurado tiene un favorito aquí. Tampoco es un secreto, Jill, que eres mi favorito y que siempre luchar hasta la muerte aquí y defenderte.” “.

La miembro del jurado Katia Krasavis se paró detrás de Jill Lang Foto: RTL/Marcus Hirtrich

Esta vez, sin embargo, Katya parece haber llegado a sus límites: “Desafortunadamente, eso no fue suficiente para ti hoy”. Sin embargo, a Katya le gustaría tener más contacto con Jill: “Para mí, eres una mujer fuerte. Si necesitas algún consejo o ayuda, siempre puedes escribirme y llamarme. Estoy aquí para ti. Estoy agradecida de que estés aquí.”

Y Katya se despidió de su candidato favorito con un abrazo personal: “Me gustas mucho. No dejes que te abrace. Nadie”.

La reacción de Jill fue menos emocional, incluso se maravilló de haber llegado tan lejos: “Estoy agradecida por el tiempo”.