Los fanáticos de Mountain Rescue están consternados por la muerte en serie en la apertura de la temporada

de: Lucas Enkammerer

En “Die Bergretter” las cosas se ponen emocionantes al comienzo de la nueva temporada. Jessica Polath muere en serie, lo que trae consigo duras críticas de los fanáticos.

Ramsau-ZDF ha estado mostrando la temporada 14 de “Bergretter” desde el 2 de marzo, llenando así el nicho de “Der Bergdoktor” con otra popular serie casera. Como en el mundo de Martin Gruber (Hans Sigl, 53), los nuevos episodios (jueves a las 20:15 en ZDF) de Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) y sus compañeros tienen dramatismo en la programación. En el primer episodio, los fanáticos de “Bergretter” tienen que despedirse de una cara familiar.

‘Es hora de seguir adelante’: la estrella de ‘Bergretter’ Maxi Warwel dejará la serie ZDF después de seis años

Durante seis años, Maxi Warwell, de 40 años, ha estado frente a la cámara como Jessica Polath en “Bergretter”, pero su aventura en el idílico mundo montañoso de Ramsau llega a su fin con el comienzo de la temporada 14. Durante el rescate, la novia de Simone Platner (Ferdinand Seebacher, 33) cae por un precipicio, un final trágico para el duro inspector jefe. Como si su pérdida no fuera suficiente, solo empeora para los fanáticos, porque al comienzo de la secuela “Bergretter”, dos actores salen al mismo tiempo.

“Estoy muy agradecido, pero también muy, muy triste”, declaró Maxi Warwell en Instagram después de que se emitiera el episodio final de “Burgerter”. “Sin embargo, es hora de seguir adelante”. Parece que finalmente está sellado que podría volver algún día, pero no descarta a la nativa de Berlín: “Y quién sabe, ¿quizás Jessie vuelva a aparecer en algún momento?”.

Curioso: Mi amado “Bergretter” tiene el mismo nombre que el médico de la montaña En 38 episodios, Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) dirigió al Bergreiter hasta su muerte en circunstancias trágicas en el episodio 6 de la temporada 6 (“Cut”). Los espectadores atentos de ZDF deberían haber tomado nota: el ex actor principal “Bergretter” tiene un nombre notable. El médico montañés que encarnó Hans Siegel (53) en la serie del mismo nombre también se llama Martin Gruber.

‘Zero Necessity’: Fans de ‘Burgerter’ indignados por la muerte en serie de Jessica Pollath

La repentina muerte en serie de Jessica provocó fuertes críticas de los fanáticos en las redes sociales. Un usuario de Instagram escribió: “No esperaba que saliera esto y me entristece, ¿qué piensan los escritores del episodio?” otro se pregunta. “Creo que los fanáticos no pensaron que era hora de seguir adelante. Al contrario, el personaje (…) habría alcanzado su máximo potencial en este momento”, se queja un usuario y otro dice: “Dramáticamente, no hubo Necesito sacar a Maxi de la cadena”.

Los fanáticos de “Burgerter” ciertamente no esperaban una muerte en serie tan trágica: Jessica Polath (Maxie Warwell) cae por un precipicio. © Captura de pantalla / ZDF / Die Bergretter (fotomontaje)

Afortunadamente, un fanático tiene una idea de cómo Jessica algún día podría involucrarse con los “salvadores de montaña”: Bergdoctor Martin Gruber la encontró, la trató y luego la ayudó a casa. Tal trama no se descarta por completo, porque la estrella de “Bergretter”, Sebastian Strobl, ciertamente puede imaginar un episodio conjunto con “Der Bergdoktor”. Fuentes utilizadas: Instagram/diebergretter_official, Instagram/maxi_warwel