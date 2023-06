Diez años de Sing My Song: hasta los niños más rudos del pueblo pueden llorar

La décima temporada consecutiva de “Sing meine Song”. Ahora el anfitrión Johannes Oerding también puede ser llevado en manos de sus compañeros de equipo. De nuevo se emociona y llora.

Poco antes del dúo tan esperado, el anfitrión puede relajarse durante una noche y recibir cumplidos. Para su amigo Nico Santos, Johannes Ording es solo un “niño prodigio”. A otros les gusta llamarlo “Herbergsvater” o “Papá Pitufo”. Johannes Ording siempre está ahí para todos. Por tercera vez, el presentador del formato se ocupa de su rebaño vocal, y una vez más el hombre del sombrero está feliz por los “hermosos momentos invaluables”.

Alli Neumann rompiendo el swing de Johannes Oerding. (Foto: RTL/Marcus Hertrich)

Cuando Michael Patrick Kelly cantó su canción “Heimat”, era la primera vez que pasaba un alemán del norte: “Fue uno de esos momentos destacados que todavía me acompañan hasta el día de hoy”, dice entusiasmado Johannes Oerding mientras mira brevemente por el espejo retrovisor. . Al final de la temporada 10, Society vuelve a indagar en los archivos privados del cantante, que creció en un pueblo del Bajo Rin y ahora complace a sus seguidores de Hamburgo.

Entre manzanos, pastos y establos

Los muchos recuerdos del tiempo en la capilla de Geldern también permitieron que otros se entregaran a pensamientos sombríos en el sofá. Alli Neumann y Stefanie Kloß, que esta vez asumen el papel de anfitrionas, también aparecen como “niños duros del pueblo”, criados entre manzanos, pastos y establos. La infancia y todo lo relacionado con ella -padre, madre, amigos e historias futbolísticas- vuelve a estar en el punto de mira. Johannes pinta una imagen verbal de vinculación. Trabajo en equipo, lealtad, comunidad, naturaleza: aquellos que crecen en un pequeño círculo reciben valores especiales en el camino. Estos valores son la base para la cantante, quien hasta el día de hoy se mantiene “agradecida y feliz”.

No debe faltar el obligado abrazo grupal. (Foto: RTL/Marcus Hertrich)

La familia y la familiaridad doméstica juegan un papel musical importante. Después de que “Crazy Alli” rompe el dulce swing de Gatsby y abre la velada con mucha “esperanza y motivación” (“If you live”), el amigo Nico Santos pisa los frenos vocales con mucho sentimiento y convierte el lánguido número de la fogata ” Heimat” en una balada española para piano. Alemán. Johannes se derrite: “¡Esa fue la versión más hermosa de esta canción!” El hombre que fue techador, carpintero, repartidor de medicinas y limpiador de mataderos antes de su carrera musical llora.

“Simplemente no puedes resistir el toque”.

Después de tanto pesimismo, las cosas son fáciles para la querida princesa Leia. Con un montón de sueños susurrados y ligeros como plumas en su bolso, la rubia una vez más canta su camino hacia los corazones de todos los presentes (“Nothing Works Anymore”). Abrazo grupal más tarde, el compañero de equipo Montez piensa: ¡Hay más por venir! Con su sensual suegro (“KO”), el rapero conmueve a todos en el sofá hasta las lágrimas. “No puedes evitar que te toquen”, admite Johannes Oerding con ojos vidriosos.

Sorprende a Cloeso y al dúo Stefanie Kloß con un tierno indie-pop (“I Don’t Have to Lose You Anymore”). Luego, este último respira hondo y termina la velada con una gran nota, algunos riffs de piano y destacados tintes de metales (“Hasta que el cielo nos ordene”). Justo a tiempo para el final del Gran Todo, Manos vuelve al Cielo. Montez está contento con Protea. “¡Para la amistad!” Hace eco a través de la noche. gafas de ronroneo. El alcohol fluye. Todos están animados, felices y contentos. El dúo llegará la próxima semana. Entonces nos gustaría volver a aguzar el oído.