Difícil pero justo: “El enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es un desliz hacia la Tercera Guerra Mundial”

“Los niños están en estado de shock”, dijo Isabel Chiani el lunes por la noche en la Heart Upper Gallery. “Se dan cuenta de que sus padres ya no pueden brindarles seguridad”. Ella había estado en contacto desde la frontera entre Polonia y Ucrania y parecía completamente atónita por sus encuentros con los refugiados en el sitio.

“No entiendo”, dijo una y otra vez. Esta gente está completamente perdida, esta gente ha sufrido por la guerra. La mayoría dice que no son refugiados, son viajeros”. Su informe conmueve a muchas personas en línea y claramente tiene el mismo efecto en el estudio.

La publicista germano-ucraniana Marina Weisband rompe a llorar cuando habla por sí misma sobre la situación en Ucrania. Desde el estallido de la guerra, ha estado tratando de mantenerse en contacto con familiares y amigos de su tierra natal.

Recibe tantas ofertas de ayuda de Alemania que apenas puede seguir el ritmo: “Pero todo es solo un parche para la gente que lo está perdiendo todo en este momento”, dice. “Espero que ahora veamos a estas personas, que entendamos sus historias y que nunca más nos encontremos con personas que huyen sin empatía”.

Además de Weissband, el exbrigadier general Eric Fad, el jefe del Partido Verde Federal, Omid Nouripour, el experiodista y reportero de Moscú Jessen Dornbluth, y el politólogo Christian Hack, discutieron el programa el lunes por la noche.

“Estoy en mi casa, en mi país, no me iré de aquí”

La conversación sobre los refugiados de Ucrania también es conmovedora para el político ecologista Omid Nouripur. “Para mucha gente, es volver a traumatizar. Yo mismo crecí durante la guerra Irán-Irak”.

Sobre todo, enfatiza, los gobiernos federal y estatal ahora deben encontrar una solución para alojar a los refugiados lo más rápido posible, teniendo en cuenta factores distintos a los números estrictos, como los miembros de la familia que ya viven en Alemania.

Pero también hay que contratar gente”, dijo Jessen Dornbluth. Las calificaciones de los refugiados deben ser reconocidas de manera rápida y sin burocracia, y deben poder ser rápidamente útiles en Alemania.

También mantiene contacto con personas que conoció anteriormente en Ucrania, algunas de las cuales habían huido anteriormente de Donbass y ahora se ven obligadas a abandonar sus nuevos hogares.

Para la familia de Marina Weisband en Ucrania, escapar no es una opción actualmente: “Mi tía dice: ‘Estoy en casa, estoy en casa, con mi familia, en mi país, no me iré de aquí’.

En cambio, ella y su familia se están preparando para lo peor: ya no queda gasolina. Siempre bromeaban, Weisband dijo: “Y luego decían: ‘Oh, ya sabes, es tan difícil escuchar al tío, es tan fuerte que no podemos escuchar los disparos'”.

Desacuerdo en el análisis: el periodista Jessen Dornbluth (izquierda) y el ex general de brigada Eric Fad Fuente: WDR / Thomas Ernst / © Thomas Ernst

A la luz del sufrimiento de la población local, surgieron muchas preguntas de los espectadores sobre los tratos futuros con Rusia. Omid Nouribor, miembro del Bundestag por el Partido Verde, dijo que no se podía descartar una acción militar, pero lo tenía claro: “La confrontación directa entre la OTAN y Rusia es un deslizamiento hacia la Tercera Guerra Mundial”.

En particular, el general de brigada retirado Eric Faded advirtió explícitamente contra la intervención militar. “Tenemos que mostrarle a Putin los límites, y tenemos que dejarle claro que la alianza de la OTAN no permitirá que las cosas sigan así”, dijo. La guerra debe amenazarse como una opción real, pero esto solo debe ocurrir en emergencias extremas.

En cambio, Fad y Häcke acordaron que Occidente debería estar más dispuesto a entablar un diálogo. Fad enfatizó que las armas nucleares fueron amenazadas antes cuando una de ellas era “convencionalmente inferior”, y concluyó que Putin siente que está en una situación desesperada en este momento.

Es por eso que debe tener cuidado de no usar un lenguaje “escalada”: “No podemos encontrar una solución militar”, dijo. “Tenemos que encontrar una solución política y si llamamos histérico a Putin, no es posible”.

Politólogo Christian Hack: ¿Ucrania neutral como solución? Fuente: WDR / Thomas Ernst / © Thomas Ernst

Incluso el politólogo Christian Hack fue más allá. Putin está siendo “demonizado” en Occidente: “Es un Maquiavelo salvaje. Pero se comporta racionalmente desde su punto de vista”. La perspectiva de una Ucrania pacífica habría sido una Ucrania neutral desde el principio. Libre entre este y oeste. Eso dijeron personas como Henry Kissinger y Helmut Schmidt”.

Eso es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China en la reciente Conferencia de Seguridad de Munich, confirmó Hack, no solo nadie de Occidente dijo eso.

Hack también criticó al presidente estadounidense, Joe Biden, por decirle explícitamente a Putin que no quería interferir: “Es prácticamente una invitación”. Pero la Unión Europea solo alimentará el conflicto si acepta la solicitud para unirse a la Unión Europea. Hack dijo que era importante ofrecer a Putin una opción para poner fin al conflicto y salvar las apariencias, por ejemplo, a través de una Ucrania neutral fuera de la Unión Europea.

“No queremos guerra, pero ya tenemos guerra”.

Jessen Dornbluth respondió: “Ucrania fue neutral en 2014 y, sin embargo, fue atacada”. “Putin no quiere una Ucrania neutral, Putin quiere anexar Ucrania”. Weisband también enfatizó que la lógica de guerra de Putin es “solo una historia que le cuenta a Occidente”, por lo que “nada de eso se solucionará prohibiendo a Ucrania en la UE”.

Omid Nouripur también se enfrentó repetidamente a Fad y Haki durante el programa: “Si Putin llama a la Cancillería mañana, por supuesto, se buscará una conversación de inmediato”, dijo. “Por supuesto que tenemos que hablar con él, se niega a tener discusiones constructivas”.

Pero incluso esto no fue suficiente para Erich Fad: “Los europeos somos pobres”. Nuestra diplomacia telefónica es puramente simbólica, Putin responde a la fuerza militar. Sin embargo, no especificó exactamente dónde trazaría la línea.

Pareció indulgente con Jessen Dornbluth cuando le pregunté si la OTAN debería considerar una zona de exclusión aérea. “No puedes hacer eso con Rusia. Eso obviamente significa guerra”. Dornbluth respondió que simplemente lanzó la pregunta a la sala: “No queremos la guerra, pero ya estamos en guerra”, dijo.

Pero Weisband también se ha pronunciado en contra de la zona de exclusión aérea, a pesar de que los ucranianos con los que estuvo en contacto la han pedido. Ella dijo que si Europa estaba en guerra con Rusia, no ayudaría a Ucrania a reconstruirse o como lugar de refugio. Sin embargo, también ve la necesidad de “salvar las apariencias” para sacar a Putin de la crisis.

Aquí tampoco la gira alcanzó un denominador común. Ciertamente, Putin no será derrocado por mucho tiempo, ya que, según Dornbluth, muy pocos oligarcas se han distanciado de él. Hack también enfatizó que en Alemania solo se ven partes de la oposición rusa. “Vemos el movimiento de protesta”, dijo. “Pero no vemos cuántos rusos apoyan esta siembra mientras parezca que les está yendo bien”.

Marina Weisband puede encontrar las palabras más claras al final del programa: “No solo podemos mostrar dureza militarmente, podemos mostrar dureza sobre todo económicamente”, dijo. “Todavía estamos pagando parte de las bombas que caen sobre Ucrania”, agregó.

Durante la transmisión, hubo noticias de última hora de que Putin amenazaba con detener el suministro de gas a través de Nord Stream 1. También se refirió a esto: “Si Putin amenaza con detener a Ghazi, buscaremos otra fuente de energía. Pero debo contar que Se ha vuelto económicamente inconveniente para Putin o sus camaradas cercanos de San Petersburgo continuar dirigiendo este país para que encuentren una manera y luego levanten el teléfono cuando llamen”.

