Disfraces de Halloween – ¿Conoces las últimas tendencias para 2023?

de: Nina Dodek

Cuando se trata de disfraces de Halloween, Heidi Klum puede ser la reina de la transformación. Tu moda es legendaria, pero la tendencia de 2023 también tiene el potencial de convertirte en una estrella.

Un cuervo, un gato, un mono o un zombi guardián de tumbas: la comunidad de fans de Halloween espera con impaciencia el disfraz de Halloween que lleva cada año la supermodelo Heidi Klum. Cuando se trata del factor horror y magia, es difícil de superar. Efecto secundario: Cada año aumenta el número de adultos que quieren vestirse elegantemente la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y brillar en las fiestas con disfraces terroríficos.

Disfraces de tendencia para Halloween 2023

Cuando miras la ropa de Heidi Klum, naturalmente hay un color dominante: el negro. Esta tendencia de color está empezando a extenderse. Aunque, en rigor, no se considera un “color” en absoluto. Dado que el negro no refleja la luz y por tanto no refleja ningún color, los expertos hablan de color acromático o color incoloro.

Lo que ya parece terror y muertos vivientes es la tendencia de disfraces de Halloween de este año, pero, y esto es nuevo, ¡con un toque noble y glamuroso al estilo Steampunk y gótico!

Y por supuesto, en su momento nos gustaría presentaros los looks negros más elegantes para Halloween 2023.

Disfraz de Halloween de Heidi Klum 2021: Zombi noble

Un disfraz apto para todas las edades. © Otón

Durante la pandemia de Corona, la supermodelo compartió un disfraz mágico y aterrador con sus fanáticos a través de un video: Heidi Klum vestida de zombie. Si quieres repetirlo este año, puedes encargar el conjunto a juego por 45,49 €

Precio reducido un 41% – Dama Vampiro

Tan sencillo como elegante: disfraz en las tallas S a XXL © OTTO

39,83 € en su lugar 67,71€ En Otón

Disfraz mexicano del “Día de los Muertes”

El conjunto incluye vestido, puños, cuello y accesorios para el cabello © Amazon

En México, el Día de los Muertos se celebra a principios de noviembre con una explosión de color durante tres días. Este conjunto sigue la tendencia y luce tan seductor como oscuro. esto encaja Velo exuberante en rojo y negro..

55,03€ en Amazon

Disfraz de lobo vikingo de Halloween para hombre

El disfraz de hombre lobo está disponible en las tallas M a XL. ©Amazon

Camuflaje es la película sobre la mayoría de edad del mismo nombre del director Stig Svendsen de 2022. Oscura, cruda, masculina y misteriosa.

44,99€ en Amazon

Elaborado disfraz de diablo “Ángel de la Muerte”

Este look luce especialmente genial con tacones altos. © Otón

UNA GRAN HAZAÑA EN CADA FIESTA DE HALLOWEEN: Con la lujosa capa hecha jirones y las alas reforzadas, destacarás entre la multitud. Simplemente use pantalones negros y una camisa debajo y el look estará listo. Precio 109,99€

disfraz de halloween para hombre

El disfraz está disponible en tallas M, L y XL © OTTO

En la exitosa película de Hollywood Entrevista con un vampiro, la estrella Tom Cruise creó la apariencia del noble vampiro. Este año, el misterioso traje negro para hombre ha vuelto a ser popular.

Sólo 41,95€ en OTTO

Doctor de la Edad Negra: El Doctor de la Plaga

Disfraz de médico de la peste con conjunto de accesorios © Amazon

¿Te gustaría ir a una fiesta sin ser reconocido? Este disfraz lo cubre todo y tiene un trasfondo histórico real. El disfraz se inspiró en los médicos que durante la peste llenaban la máscara con hierbas para combatir los “vapores venenosos”.

49,99€ en Amazon

Tendencia para niñas: chica aterradora de culto “miércoles”

Miércoles Adams Moda Tallas XS a M © Amazon

Misteriosa y brutalmente honesta, la espeluznante “Miércoles” de la adaptación cinematográfica de La familia Addams se ha ganado un lugar permanente en la sala del terror. Su propia ropa es muy linda para las niñas. Compañero de “Mano helada”. Precio 39,90€

Para niños: disfraz de Halloween de Grim Reaper con ojos brillantes

Esto significa que los niños pueden deambular toda la noche sin ser detectados. ©Amazon

Los brillantes ojos rojos de las gafas LED incluidas son increíblemente llamativos con este disfraz. Gran diversión para los niños, especialmente mientras recolectan dulces nocturnos para pedir dulces en las puertas de entrada del vecindario. El precio comienza desde 23,99 euros.

Los mejores accesorios y gadgets para Halloween 2023

Para combinar con el elegante look negro de 2023, también hay pequeños pero importantes accesorios que le darán a tu outfit un toque especial.

¿Ya lo sabías?

Hay un trasfondo histórico detrás de por qué usamos disfraces aterradores para Halloween. Disfrazarse para Halloween tiene su origen en antiguas tradiciones celtas, especialmente en la fiesta celta de Samhain que tiene lugar el 31 de octubre. La gente usaba máscaras y disfraces para protegerse de los fantasmas. Esta costumbre se incorporó más tarde a la fiesta cristiana de Todos los Santos y evolucionó hasta convertirse en el Halloween que conocemos hoy, donde vestirse con disfraces es una característica.