Se acabó para Marietta Emser y sus tiendas.

¡Gran éxito para los fans de “Entre Tul y Lágrimas”! ¡Tienes que despedirte de Marita Emser! El único rayo de esperanza: ¡de repente aparecieron vestidos de 10.000 euros a un precio ridículo!

Aviso de afiliados de nuestras ofertas de compras.







Los productos mencionados han sido seleccionados personal e independientemente por nuestro equipo editorial. Si realiza una compra en una de las tiendas vinculadas (enlace de afiliado), obtenemos una pequeña comisión, y esto no afecta la elección editorial y la descripción de los productos.

Instagram/marietta-emsr

Los fans deben ser muy fuertes, ¡porque Marietta Emser, la favorita de Bean & Tears, se está volviendo loca! En el futuro, el icono de las gafas inusuales ya no rodeará a Cecil y probablemente también desaparecerá de la escena.

Día triste para los fans de Bean Toll and Tears: Marita Imser se despide

A los 72 años, la consultora de moda nupcial ha decidido jubilarse. Lamentablemente, esto va acompañado del cierre de sus tiendas Cecile y De Luxe by Cecile en Kerpen. Como resultado, la región Rin-Irft perdió dos de sus tiendas de moda nupcial más famosas y exitosas.

“Entre tul y lágrimas” tiene consecuencias desastrosas para Marietta y Uwe Hermann

Hace unos días Marita Emser anunció su despedida en su cuenta de Instagram. “Después de casi 49 años en la industria de las bodas, quiero agradecerles a todos. Siempre me han brindado grandes momentos. Me jubilo y lego este maravilloso negocio a la próxima generación”, escribió, debajo de una fotografía que revela lo que está sucediendo en sus tiendas.

Marietta Emser se retira – Jugó mal

“Todo tiene que desaparecer, ¡así que sigue, sigue!” Allí se puede leer “Cecil Closing 31 de agosto de 2023”. Desde el 21 de agosto, la tienda ha vuelto a abrir sus puertas entre las 12.00 y las 19.00 horas. A partir del 30 de agosto, los clientes ya no podrán entrar a la tienda y nunca tendrán la oportunidad de comprar un vestido de Maritta Emser.

También interesante:

Marietta Imser se jubila, pero según Radio Irv el final de su carrera tiene un trasfondo triste. Entre ellas deberían incluirse las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus y el aumento de costes debido a la crisis energética. Pero se dice que los ladrones jugaron mal con el hombre de 72 años. Al parecer, Marietta Emser dijo a la emisora ​​que habían robado 190 vestidos de noche y muchos vestidos de novia.

Cierre de rebajas en “Cecile” y en “De Luxe by Cecile”: los vestidos de novia son más baratos que nunca

Ahora lo que quede debe desaparecer. Para los fans y todos aquellos que siempre han soñado con llevar un vestido “Cecile”, esto significa: ¡la última oportunidad! “Sin citas, sin consejos, sin pruebas, sólo pago. El precio de cada vestido de novia es de 150 euros”, escribió Marita en su página de Instagram. No es sorprendente que esto haya provocado una gran avalancha recientemente. En la columna de comentarios, los fans informaron fuerte Después de que una usuaria se quejara de que ya no tenía la oportunidad de probarse vestidos, una mujer informó de su oferta de vida: “Hoy hemos comprado un vestido de Berta por 150 euros en lugar de 9.499 euros. ¿Qué quieres tú también? No será posible encajar entre la multitud. Al menos no sin que después nos arranquen toda la ropa”.