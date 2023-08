Castillo de Birleborg: así fue el bautismo del príncipe Gustav Albrecht

Bad Berleborg.

El hijo de tres meses del príncipe Gustavo y la princesa Carina de Sayn-Wittgenstein-Berleburg fue bautizado el sábado. Tenemos todas las facciones.

Es un primer vistazo a El Principito Gustav Albrecht. El sábado por la tarde, el hijo del príncipe Gustavo y la princesa Karina de Sayn-Wittgenstein-Perleburg fue bautizado en el círculo más cercano de la iglesia del castillo de Bad Berleburg. Entre los invitados se encontraban miembros de la familia real europea.

Según un portavoz de la familia, los padrinos son la princesa Teodora de Grecia, SAR el príncipe Cristián de Dinamarca, la actriz Ellen Hellingsoo, Arabella Jagirou, el príncipe heredero de Ottingen-Spielberg (Franz Albrecht) y el príncipe de Waldeck y Pyrmont (Karl). – Antón). Entre los invitados se encontraban el príncipe heredero Federico de Dinamarca -primo del príncipe Gustavo- y su esposa, la princesa María, que fue testigo de la boda y cuyo hijo Christian, de 17 años, fue elegido como padrino. Sin embargo, la pareja de príncipes herederos no puede quedarse mucho tiempo en Bad Berleborg, ya que se espera que el domingo regresen a Copenhague, donde tendrá lugar la final del Campeonato Mundial de Bádminton.

Pero la hermana de la princesa Carina y la princesa Madeleine von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, tía del príncipe Gustav, también estuvieron presentes en la ceremonia íntima, al igual que la princesa Benedict, abuela del nuevo miembro de la familia. El príncipe Gustav Albrecht es su quinto bisnieto.













El bautizo tuvo lugar el sábado por la tarde en el castillo de Pearlborg, que está cerrado al público. Para proteger su privacidad y seguridad, la familia se ha abstenido de anunciar públicamente el bautismo con antelación y ha pedido a la prensa que no publique la fecha con antelación por este motivo. Poco después del bautismo, un sábado en el castillo, no se sabía que al mediodía se había celebrado aquí una importante celebración familiar con invitados ilustres. Por la tarde se puede entrar al jardín del palacio sin restricciones y no se ve ninguna pantalla.





Vestido de bautizo del diseñador real

El danés Billed Bladet se enteró de que el vestido de bautizo del príncipe Gustav Albrecht fue diseñado por la diseñadora danesa Birgit Hallstein. Por lo tanto, el vestido de bautizo es una copia del que usó el príncipe Gustavo en su bautismo hace 54 años. El original ya estaba muy desgastado, por lo que se guardó en el Archivo Textil y se hizo una nueva copia. Según Billed Bladet, está hecho de encaje de lino de la década de 1860, una capa de seda de Italia y gasa de seda de Francia. El corpiño también está decorado con encaje francés. Birgit Hallstein diseñó el vestido de novia de la princesa Carina y es muy popular entre la princesa heredera Mary.





Gustavo, Príncipe de Sayn-Wittgenstein-Perleburg, y Karina, Príncipe de Sayn-Wittgenstein-Perleburg, se casaron el sábado 4 de junio en la capilla del Palacio de Perleburg. La diseñadora de vestidos de novia Birgit Hallstein diseñó el vestido de bautizo del príncipe Gustav Albrecht. Foto: Yvonne Gratzer/WP

El príncipe heredero Gustav Albrecht fue bautizado el sábado exactamente tres meses después de su nacimiento, en la misma capilla del palacio donde se casaron sus padres y donde su padre, el príncipe Gustav, fue bautizado en 1969. El nacimiento del bebé fue posible gracias a la participación de una madre sustituta en los Estados Unidos, donde también nació el hijo de la pareja real, en presencia de los padres. La nueva familia pasó su primera vez después de dar a luz en Estados Unidos antes de que los tres regresaran a Bad Berleburg. La familia real danesa anunció con motivo del nacimiento que el niño también debería crecer aquí.

En vísperas del nacimiento, esta noticia causó revuelo entre los seguidores de la realeza, ya que, a diferencia de los EE.UU., en Alemania la maternidad subrogada no está permitida y es algo poco habitual en el círculo real. El nacimiento después de la boda, que la pareja, que estuvo junta durante más de 20 años, tuvo que esperar mucho tiempo debido al testamento del padre de Gustav, el príncipe Ricardo, también logró asegurar la sucesión.

Obstaculizará la felicidad

No sólo el vestido de bautizo y el lugar para el bautismo nos recuerdan las tradiciones y la historia de la casa principesca, sino que el nombre del bebé de tres meses también remite al pasado. El bebé lleva el nombre del príncipe Gustav Albrecht, nacido en 1907 y autor del testamento que durante mucho tiempo impidió que el príncipe Gustav y la princesa Karina se casaran.

Un testamento escrito en 1943 establecía que la herencia estaba condicionada a que el príncipe Gustavo se casara con una mujer evangélica aristocrática: una condición. Lo que impidió que la pareja se casara durante muchos años. Después de la muerte del padre de Gustav, Richard, en marzo de 2017, uno de los primos de su padre finalmente reclamó la herencia y alegó la relación “inapropiada” con el público católico común. En 2020, el Tribunal Regional Superior resolvió el litigio sobre la herencia a favor del príncipe Gustavo y la boda se celebró dos años después.

