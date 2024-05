Ruido en los ensayos: Holanda no puede actuar

Malmo. ESC 2024 está entrando en su fase caliente y la final ya casi está aquí. Noticias de actualidad sobre el Festival de Eurovisión en Malmö en el blog.

La final del Festival de Eurovisión se celebrará el sábado 11 de mayo en Malmö, Suecia.

Los preparativos finales y los ensayos están en marcha en el lugar.

Informamos sobre ESC 2024 en nuestro blog de noticias

el CES 2024 Es una historia muy especial: no sólo tiene lugar exactamente 50 años después de la legendaria victoria de ABBA en su Suecia natal. Lo que es particularmente inusual es la polarización política que rodea a este concurso musical, que en realidad no es político. ¿Habrá algún evento antes de la final del sábado 11 de mayo? ¿Podrá el programa centrarse en la música? ¿Cómo es la actuación de Alemania en el Festival de Eurovisión? Informamos en el blog.

Los Países Bajos no participan en los ejercicios del ECOSOC: el motivo exacto aún no está claro

19:55: Aún no está claro por qué Joost Klein, participante holandés de la ESC No se le permitió actuar en el primer ensayo de la final de la tarde. Todavía se le puede ver en el desfile de banderas al inicio de la ronda, donde llegan todos los candidatos. Pero cuando llegó su turno de actuar, Eden Golan de Israel, que estaba previsto que viniera después de Jost Klein, cantó en su lugar.

Hasta ahora ha sido así durante Salida La Unión Europea de Radiodifusión responsable se limitó a anunciar que se había producido un incidente que ahora se está investigando con más detalle. Es evidente que esto podría constituir una infracción grave de las normas; de lo contrario, no sería comprensible impedir que los Países Bajos participen en la formación antes de que se aclare el asunto.

Mientras tanto, la emisora ​​sueca SVT informó que hubo un altercado entre bastidores entre Jost Klein y un camarógrafo. Por otro lado, Aftonbladet afirma haberse enterado de un incidente violento con un empleado de producción.

Colapso en las semifinales de la ESC: Italia publica datos confidenciales

6:34 pm: En los dos partidos de semifinales Festival de la Canción de Eurovisión Decide quién avanza a la final. En realidad, no se publicó nada más. En realidad. Porque en Italia los datos se conocieron el jueves por la noche y debían permanecer en secreto.

Específicamente, se relaciona con el número de personas que votaron por candidatos individuales en la ronda primaria. En realidad, esto debería continuar incluso después del final. Secreto Quédate para mantener la tensión. Sin embargo, Italia, que este año envía a la cantante Angelina Mango al Consejo Económico y Social, anunció esta información a través de un cartel durante la retransmisión.

Contenido externo recomendado En este punto, hay contenido externo de X recomendado por nuestro equipo editorial. Es complementario al artículo y se puede volver a mostrar y ocultar con un clic. Acepto ver este contenido externo para mí. Los datos personales podrán ser cedidos al proveedor de contenidos y a servicios de terceros. Más sobre esto en nuestro sitio web



Protección de Datos Protección de Datos Mostrar más

El favorito del público fue el cantante israelí Eden Golan con casi el 40 por ciento de las convocatorias, un resultado orgulloso con 16 participantes. En cuanto al pequeño San Marino, que al menos está completamente rodeado… Italia fue incluido y sólo votó el 3,5 por ciento.

Votar en el Consejo Económico y Social cuesta dinero, y así es

17:55: En el Concurso de canto Eurovisión No es diferente de otros programas de televisión: si quieres votar, tienes que pagar por ello. En Alemania, se cobran 14 céntimos por llamada y hasta 20 céntimos por SMS. Como hay cientos de miles de votos emitidos en el Consejo Económico y Social, una gran cantidad de votos se reúnen.

Sin embargo, el NDR, responsable del CES en Alemania, afirma que no se beneficia de los fondos. Cuando se le preguntó el año pasado, la emisora ​​dijo que el dinero recaudado con la votación se destinaría a la Unión Europea de Radiodifusión, que regula el Consejo Económico y Social, donde se utilizaría para “apoyar la producción”. Gente en Alemania Pero aún así salen airosos por poco dinero: en todos los países excepto Dinamarca, votar es más caro y a veces cuesta más de un euro por voto.

ESC 2024: ¿Alemania no durará? ¿Por qué hay esperanza ahora?

17:21:Los éxitos de Alemania en… Salida Recientemente estuvo bajo control. Parece poco probable que esto cambie en 2024, pero al menos se puede evitar terminar en último lugar. Aunque durante mucho tiempo así lo pareció en las apuestas, después de la actuación de Isaak con “Always On The Run” el martes en la semifinal de la ESC, hubo muchos elogios para la voz y la producción del cantante.

Isaac, participante alemán de la ESC, durante un espectáculo en Malmö.

© Agencia de Protección de Datos imágenes | Jens Büttner

Esto ahora también se nota en la evaluación de las apuestas: Alemania Pasó del puesto 25 al 19. Puede leer más sobre las posibilidades de Alemania en ESC 2024 aquí. ¿Qué quieres decir? ¿A Alemania le irá mejor este año?

Contenido externo recomendado En este punto, hay contenido externo de un proveedor externo recomendado por nuestro equipo editorial. Es complementario al artículo y se puede volver a mostrar y ocultar con un clic. Acepto ver este contenido externo para mí. Los datos personales podrán ser cedidos al proveedor de contenidos y a servicios de terceros. Más sobre esto en nuestro sitio web



Protección de Datos Protección de Datos Mostrar más

Joost Klein, participante holandés de la ESC, no puede entrenar

16:31: ambos muestras ESC La ausencia del actor holandés Joost Klein genera confusión. Si bien al principio fue visto brevemente, no interpretó su canción “Europapa” en el escenario como los demás participantes. Ahora RTL informa que se le ha prohibido realizar pruebas.

El participante holandés de la ESC, Joost Klein, no apareció en el primer ensayo de la final.

© Agencia France-Presse | Tobias Schwarz

“Actualmente estamos investigando un incidente que se nos informó que involucra artista holandés. No entrenará hasta nuevo aviso. “Actualmente no tenemos más comentarios y proporcionaremos una actualización a su debido tiempo”, dijo un comunicado de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso de música. ¿Qué pasó exactamente y si Jost Klein Actualmente no está claro quién estará en la final.

Es posible que haya una conexión con la rueda de prensa de pasado ayer. Semifinales Dar. En él, Ghost habló varias veces sin que se lo pidieran e hizo dos abucheos que parecían estar dirigidos a la delegación israelí, según los informes.ESC incorporadoTambién izó claramente la bandera holandesa sobre su cabeza cuando habló el participante israelí Eden Golan.

Según los medios suecos, esto es lo que se está investigando ahora incidente Aunque no para dar este comportamiento. Pero esto también ocurrió ayer tras el partido de semifinales.

Comienza el primer ensayo para la final del Campeonato ESC en Malmö

13:37: Hace unos minutos en Malmo La primera de tres prácticas para las Finales ESC ha comenzado. Es el único que se desarrolla sin público. Sólo los representantes de la prensa acreditados podrán seguir la primera ronda.

La segunda sesión se celebrará esta tarde a las nueve de la noche. una muestra En cambio, esta vez con una audiencia en vivo en el auditorio. Los comités de arbitraje internacional también siguen esta ronda y dan sus puntos en base a ella. Hemos resumido aquí exactamente cómo se otorgan los puntos en ESC. El sábado por la tarde, habrá una ronda final antes de que comience el show en vivo a las 9 p.m.