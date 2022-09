Revista ZDF: Viva con Agua reacciona a las críticas de Boomermann

El satírico de ZDF Magazin Royale, Jan Böhmermann, ha vuelto de vacaciones. Sin embargo, el hombre de 41 años no estaba de buen humor el viernes por la noche, sino que se trataba del suministro de agua de Alemania. La organización de ayuda de Hamburgo Viva con Agua tuvo que escuchar algunas acusaciones y luego tomó una posición.

El hecho de que Jan Böhmermann tenga Viva con Agua en Kieker no es nada nuevo para los espectadores de “ZDF Magazin Royale”. Cuando investigaba el caso de la máscara que involucraba al YouTuber Fynn Kliemann, el satírico distribuyó repetidamente consejos contra la organización sin fines de lucro que colaboró ​​con Kliemann.

Viva con Agua se defiende de las críticas de Boomermann

Ahora Boehmermann ha buscado varias empresas de hamburguesas galardonadas, comprometidas con mejorar el suministro de agua para las personas pobres de todo el mundo. Alegatos: La embotelladora de agua en Al-Hassam no paga los salarios de los empleados según la tarifa y no hay consejo empresarial allí. El agua Viva de Agua no es realmente sostenible porque el agua del grifo es más ecológica. W: En el Hotel Villa Viva de propiedad actual cuya apertura está prevista para 2023, el coste por noche es de 300 euros.

Sí, el agua del grifo es mejor “económica y ecológicamente”, según los residentes de Hamburgo. “Nunca nos cansamos de mencionar esto en conferencias, entrevistas, en nuestro sitio web o en nuestros productos”. La información apropiada también está impresa en las botellas. Cualquiera que compre productos Viva con Agua bebe agua certificada como “neutral para el clima” y apoya la idea de “agua para todos”: las ganancias se destinan a ayudar a otros, a diferencia de las empresas regulares.

En “Villa Viva” hay un lado caro de Jan Delay diseñó la “Suite Dicke Hose”, más de 140 camas, los precios comienzan en 19,10 euros. W: La “mayoría de las ganancias” regresa a la Fundación Viva con Agua y la asociación Viva con Agua de Sankt Pauli eV, propietaria de la mayoría del hotel. A diferencia de otros hoteles, Villa Viva no es una propiedad de inversión, sino que “sirve permanentemente al bien común”.

Viva con Agua también se ha pronunciado sobre las acusaciones contra Husumer Mineralbrunnen GmbH. En lo que respecta a los niveles salariales, la embotelladora se orienta hacia los convenios colectivos en Baja Sajonia y Bremen para la industria del agua mineral. Actualmente no existe tal cosa en Schleswig-Holstein. Según la empresa, el deseo de la bolsa de trabajo no fue expresado por los empleados.