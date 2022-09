‘Me dio su bendición’: Aida Field Williams muestra a Robbie sin tapa

Se pueden ver varios tatuajes en el cuerpo de Robbie Williams: en el pecho y los brazos solo los muslos no están decorados. Ada Field Williams muestra a su Robbie muy vívidamente en Instagram. Algunos usuarios debaten si realmente se puede ver todo.

Hay una nueva publicación en la categoría Exposiciones en Instagram. Esta vez es el artista británico Robbie Williams quien “vacía” o deja en blanco. En Instagram, su esposa, Aida Field Williams, muestra un carrete en el que se puede ver al cantante acostado en la cama cubierto únicamente por un antifaz para dormir. La mano izquierda tatuada descansa sobre el pecho peludo. La pierna derecha está doblada, la izquierda está cruzada sobre ella. Entre otras cosas, el hombre de 43 años escribió: “Me ha dado su amplia bendición que puedo esparcir”.

Lo que preocupa particularmente a algunos usuarios de Instagram sobre el carrete es el área alrededor del vientre de Ruby. Aunque esto está cubierto en un documento, un usuario escribió: “¿Soy el único que cree que puedo ver su virilidad? O simplemente estoy loco”. Otros usuarios también quieren ver algo allí.

Sin embargo, lo que se puede ver allí no está del todo claro. Los fanáticos de Robbie tienen solo un 100 por ciento de probabilidades de saber cuándo el cantante comenta sobre él, o si Instagram bloquea la publicación o no.

Ruby ha sido solista durante 25 años.

Mientras tanto, los preparativos para el 25 aniversario de Robbie Williams están en pleno apogeo. Es por eso que Aida pudo haber querido distraerlo con su carrete. “Rob dio entrevistas todo el día de ayer”, escribió. “Ese es él en la cama esta mañana, luciendo dormido… Creo que todavía estaba en modo de entrevista. Me pregunto con quién estaba hablando”. Apropiadamente, enfatizó el clip con el hit “9-5” de Dolly Parton.

Robbie Williams, de 48 años, ex integrante de la banda de chicos Take That, celebrará su cumpleaños número 25 como solista en 2022. El álbum “XXV” (número romano 25) se lanzará el 9 de septiembre. Según un anuncio, contará con “innumerables canciones exitosas y favoritas de los fanáticos”. También se graba la nueva canción “Lost”. La versión de lujo del álbum incluirá más pistas. Williams realizará una gira por el Reino Unido e Irlanda con XXV este otoño. Recientemente dio un adelanto de la gira en un concierto al aire libre en Munich.