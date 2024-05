Debut de Isaac en el ESC con Alemania: “Alemania vuelve a quedar última”

tz televisión

de: Lisa Klugmeyer

Prueba de fuego para entrar en Alemania ESC: Isaac cantó fuera de competición en la primera semifinal del Festival de Eurovisión. Así reaccionan los aficionados.

MALMO – Alemania seguramente llegará a la final de la ESC el 11 de mayo, pero Isaak participó en la primera semifinal del Festival de Eurovisión el martes (7 de mayo). ¿Cómo reacciona el público ante la contribución del Consejo Económico y Social alemán?

Isaac canta en la semifinal de la ESC: muchos espectadores están seguros: “Alemania vuelve a estar última”

Los aficionados de ESC pueden esperar una semifinal muy especial. Además de los países participantes, en la primera semifinal de hoy también estuvieron los países finalistas, entre ellos Alemania. Isaac interpretó su canción “Always On The Run” por primera vez en el escenario de ESC en Malmö. Por eso los fans son críticos y no reprimen sus opiniones en línea.

“Bueno, ¿Alemania volvió a quedar última este año? Iba a enviar otra canción a Malmö”, dijo un usuario Fan: “No se puede decir nada en contra de su voz, pero la canción alemana en general no me gusta. a mi.”

“Es agradable poder ver al último clasificado terminar en la primera semifinal”, bromeó otro usuario de X. Otros comentarios incluyen: “¿Es esta nuestra contribución a #esc? Uf. “Eso no es agradable”, “Bueno, quedaremos en último lugar con el espectáculo” o “Como siempre, Alemania está compitiendo por el último lugar”. .

Los fans del ESC debaten: ¿Alemania tiene posibilidades con Isaac este año?

Otros aficionados al ESC seguramente ven oportunidades para Alemania. “Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente orgulloso de Alemania en ESC”, dijo este usuario de X. “No tengo idea de lo que tienen los corredores de apuestas. “Es una buena canción y una buena interpretación”, escribió este fan. “No hay necesidad de ocultar la contribución alemana”, dijo otro comentario. “Bueno, ¿por qué este tipo de matanza?”. Este espectador pregunta a ESC. Los fans verán si Isaac puede romper la maldición de los puntos cero que ha afectado a Alemania en la gran final del Festival de Eurovisión en Malmö el 11 de mayo.

Prueba de fuego para la participación alemana en el ESC: Isaac será eliminado hoy de la competición en la primera semifinal del Festival de Eurovisión. Así reaccionan los aficionados. (Fotomontaje) © ARD

Hablando de eso: en los últimos años los participantes en el Consejo Económico y Social Alemán no han brillado tan bien. Sin embargo, los costes que Alemania tiene que pagar por el Festival de Eurovisión están aumentando. Fuentes utilizadas: ARD/Festival de la Canción de Eurovisión – Semifinales I y X