Ya en el séptimo mes: Justin y Hailey Bieber esperan descendencia

El cantante Justin y la modelo Hailey Bieber están casados ​​desde 2018. Siempre hay rumores sobre que la pareja de celebridades tendrá hijos juntos. Ahora realmente ha llegado el momento.

El cantante Justin Bieber y su esposa Hailey están esperando su primer hijo. Un portavoz de Hailey Bieber confirmó que la modelo está embarazada de siete meses. Los futuros padres habían anunciado previamente la noticia en sus canales de Instagram.

Ambas publicaciones comienzan con un breve videoclip que muestra a la pareja besándose. Hailey Bieber llevaba un vestido de encaje blanco que llegaba hasta el suelo y su panza era claramente visible debajo. En una foto, ambos colocan sus manos sobre la curva.

A esto le sigue una foto de Justin Bieber fotografiando a su esposa embarazada. La casa de moda Yves Saint Laurent dijo que el video y las fotografías fueron tomadas de la ceremonia de renovación de votos de la pareja en Hawaii.

Justin y Hailey Bieber están casados ​​desde 2018. Pero en aquel entonces no hubo una gran celebración. La boda tuvo lugar un año después en una finca del estado estadounidense de Carolina del Sur. Hailey Bieber es hija del actor Stephen Baldwin. Justin Bieber se hizo famoso por su música cuando era un adolescente. El cantante de 30 años ya ha encabezado las listas estadounidenses ocho veces con sus canciones, incluidas “Love Yourself” y “What Do You Mean?” Y “Despacito” con Luis Fonsi y Daddy Yankee. Lanzó su último álbum, “Justice”, en 2021.