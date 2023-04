Ann Winch está embarazada por quinta vez: ‘No puedo mantenerlo’ | entretenimiento

Cuál es el sueño de muchas parejas los deseos de ana (31) Actualmente una pesadilla.

La influencer está embarazada por quinta vez. su reacción? “¡¡¡F ** K !!!” Eso lo escribes debajo de la foto de la prueba positiva en Instagram. Porque la madre de tres lo sabe: “No me lo puedo quedar”.

¿Por qué no? “No va a funcionar y tengo que admitirme a mí misma que no va a ser mi vida. No me veo en este papel y no voy a ser feliz en él”, explica honestamente Anne.

La acompaña su novio, el actor de doblaje Karim El Kamouchi (34 años), y tienen a su hijo Savio (9 meses) y a sus dos hijas Miley (10 años) y Jonah (7 años) de relaciones anteriores. La casa está llena…

Durante varios días estuvo “sucia”, a menudo rompiendo a llorar. “No fue/no es una decisión fácil en absoluto y no sé muy bien cómo manejarla”, continúa Anne.

Sabe que muchos pueden malinterpretar su decisión, pero aun así quiere compartir su historia. Porque: “No veo ocultar un tema así por miedo a un contragolpe”.

Esta no es la primera vez que Ann Wench no tiene un hijo. En 2020, reveló que quedó embarazada de una aventura. Y decidieron en contra del niño. “No estoy orgullosa de eso”, dijo en una publicación de YouTube de 2021 sobre su decisión.

Ann Winch besa a su pareja, Karim foto: anne_wuensche/Instagram

Tus seguidores están divididos.

Algunos usuarios ven sus publicaciones emocionales de manera positiva. “Es tu vida y tu elección. Creo que es muy valiente abordarlo abiertamente porque (…) no debería ser un tema tabú”, escribe un fan. Otros usuarios, por otro lado, no pueden entender la decisión de Wunsch y se abren: “Lo lamentamos para siempre”, dice un seguidor.

Ann Winch aún tiene que revelar lo que su novio tiene que decir sobre el embarazo y sus planes. Pero una cosa más: tiene siete semanas de embarazo y ya ha hablado con su ginecólogo sobre todas las opciones.