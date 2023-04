Candidato a ‘Bachelor’ critica a su rival, David Jackson

El Soltero: No todas las mujeres reciben una rosa de él.Foto: RTL

La temporada de este año de “The Bachelorette” ya comenzó. Ocho mujeres solo quieren obtener las rosas de David Jackson, y una última vez en Puerto Escondido, porque pronto llegarán las populares citas de ensueño.

Incluso siete semanas después de “The Bachelor”, solo cayeron dos besos. Lisa y Rebecca son felices besándose. Pero mientras que Lisa en particular ha estado en la parte superior de la lista de favoritos de Bachelor desde el principio, otros parecen estar eclipsándola ahora. Ella parece entender eso también. Cuando se acerca a la cita grupal para conversar uno a uno con David, no hay mucha alegría de su parte.

Hablar con David Jackson causa resentimiento

En cambio, se queja de que ya no tiene ninguna esperanza de poder estar sola por mucho más tiempo después de la cita grupal. Para David, esto se muestra claramente: “Hoy noté muy fuertemente que a Lisa le está yendo muy bien emocionalmente”. Con Lisa, realmente hay “celos saludables”, dice feliz.

Lisa fue una de las favoritas desde el principio.Foto: RTL

Su ira es, en última instancia, completamente en vano, porque a ninguna mujer se le permite quedarse más tiempo. En cambio, Alyssa tiene la suerte de conocer a David para una cita individual esa noche. Después de algunos hilos serios, ella toma la delantera en acurrucarse y comienzan a besarse. “No me gusta esperar demasiado”, explica más tarde. David claramente la ama. “Alyssa es una mujer experimentada que toma lo que quiere. En ese momento sentí que había algo en el aire”, admite.

Para Alyssa, el beso es un paso crucial, pero aún tiene dudas sobre si será suficiente para más: “Estoy a salvo ahora, pero no sé si es solo una dulce noche o si hay más por venir”.

Alyssa recibió el beso tan esperado.Foto: RTL

Layla está molesta por los besos de “Bachelor”

De vuelta en la mansión, Alyssa les cuenta a sus rivales sobre el beso. Esto no provoca entusiasmo. “Me violaron”, se queja Leila. “Esta saliva aquí todo el tiempo también me está poniendo de los nervios” Hay mucho ruido.

Poco antes del fin de los tiempos en Puerto Escondido, surgen interrogantes no solo con Alyssa sobre si su licenciatura da para más. Rebecca también tiene dudas. Ella no sabe si esto es suficiente para más, también de su parte. Te falta cercanía y certeza. Se besaron, pero luego no fue más allá, como noté. Lisa también puede entender el sentimiento. ¿Los dos solo están hablando de pánico antes de la próxima noche de la rosa, o realmente están perdiendo interés en The Bachelor de RTL? no está claro.

Beso tras herpes: Angelina regala entrada gratis

Poco antes de las Dreamdates, David enciende el turbo para volver a besarse. Después de Alyssa, Angelina también recibe el tan esperado beso en una cita, aunque estaba preocupada de antemano. Porque empezó la semana con un herpes muy fuerte en el labio. Por suerte para David: poco antes de la cita, su desagradable grano casi se cura gracias a la medicación y ella puede darle su licencia para besar. Después del beso, Angelina dijo que se sintió “muy familiar”. David también está convencido: “El beso fue muy tarde”.

Angelina también recibió un beso.Foto: RTL

El hecho de que Angelina ahora esté a favor del soltero también demuestra que puede elegir entre tres deseos al final de la cita: una rosa, 15 minutos de tiempo extra con él o visitar la cuenta de Instagram de El soltero durante cinco minutos. Ella elige la rosa, que David cree que es imprudente. Él dice con asombro que ella lo habría tenido de todos modos en la Noche de las Rosas. Pero ya no podía disuadirla de elegir.

El candidato se burla del rival y del soltero

En la noche de la decisión, siete mujeres siguen preocupadas por la rosa. Pero estos no van necesariamente a las próximas mujeres. Explica que un beso no significa necesariamente seguridad, y Rebecca es el mejor ejemplo de ello. Simplemente no están haciendo ningún progreso, tiene que admitirlo. Pero ni siquiera entre Lisa y David las cosas funcionan como al principio. Ves las cosas de manera diferente a él.

“Me pregunto si nuestra atmósfera todavía está allí”.

Al final de la noche, Lisa y Rebecca todavía reciben una rosa. Por otro lado, Zhenya y Leila no obtienen nada. Esto no sorprende a Lila, pero aún la molesta. “Sigo pensando que es muy, muy bueno. Pero a veces encuentras uno muy bueno y te desmotivas un poco. Ese fue mi caso”, admite el nativo de Frankfurt.

Laila tuvo que abandonar la villa.Foto: RTL

Después de que ella se ha ido, no puede resistir un consejo contra un rival y el soltero: “Pero realmente tengo que decir una cosa: no entiendo por qué se preocupó tanto por mi ritmo cuando ninguna otra mujer se le acercaría, y porque el ritmo era sexy y bueno. Él mismo debería saberlo”. Está claro a quién este consejo: Henriette. Porque todavía no ha tomado la delantera y continúa entre los seis primeros, incluso sin un beso.