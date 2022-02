GNTM con Heidi Klum: Hay un primer Zoff entre los nominados – TV

La tercera semana de “Next Top Model de Alemania” provocó la primera frustración entre los candidatos, y una verdadera lástima. La madre modelo Heidi Klum (48) no tenía la intención de perdonar a su “Meeedchen” GNTM y a las mujeres: “¡Va a ser muy difícil esta semana!”

El instructor de baile Miguel Zarate (38) vino específicamente a estudiar coreografía con las candidatas a top model, porque ahora se trata de un lugar en la codiciada apertura del espectáculo.

Licelot, de 66 años, no estaba preparada para bailar y ya pensaba en irse: “Creo que me voy. Eso fue un desastre. ¡Me voy a quedar con todo el grupo aquí!”. Sophie (18) vio una ventaja: “¡Yo también!” Bailar en un club. Tengo que entrar en esa abertura. ¡Tengo que ir allí!”

Una sesión de fotos con el fotógrafo Rankin (56 años) también esperaba a las candidatas, completamente sin maquillaje.



El fotógrafo pronto tuvo un favorito y admiró a la candidata de mayor edad a los 68 años: “Bárbara tiene el potencial para ser una ganadora. ¡Es increíblemente hermosa!”

Para Bárbara, Sophie y otras ocho candidatas hubo un lugar en el partido inaugural y otra sorpresa: no tenían que participar en la eliminatoria, sino que se “salvaban” directamente en la siguiente ronda.

Zoff Acerca de la cámara Polaroid

Mientras que los afortunados claramente disfrutaban filmando los créditos iniciales de GNTM, algunos de los otros participantes se quedaron en casa y se pusieron de mal humor. “Creo que algunos de nosotros no lo permitiríamos”, afirmó Yasmin, de 23 años.

Por su parte, Lisa Marie (23 años) no envidió a Sophie por el éxito: “Puede que sea capaz de poner los pies en alto, pero no hay que olvidar su cara”.



A los que se quedaron en casa todavía no se les permitió pasar el rato, ya que Heidi Klum tenía una misión en su nombre y dejó un mensaje: “Desafortunadamente, no entraste en la editorial. Usa el día libre para practicar. Haz un esfuerzo, porque mañana es día de decisión de nuevo.” También incluye: Una cámara Polaroid con un número limitado de fotos para tomar.

Y así, los mejores modelos del spe literalmente rompieron la pieza buena, acusándose mutuamente de explotar el dispositivo durante demasiado tiempo. Noella, de 24 años, se quejó amargamente: “¡Solo tres fotos, y eso ha sido durante horas! Es tan desconsiderado con los demás que tienen que esperar”.

La inscripción de Jasmine: “Es el jardín de infantes, no te lo puedes imaginar. Tengo la garganta lenta, me molesta. En algún momento está bien. ¡Esto es antisocial, no lo tienes!”



Julia (22 años) también se quejó: “Se acordó, voy a buscar la cámara ahora. ¡Entonces alguien más entra y toma la cámara!”

El proceso de eliminación se vuelve peligroso se desarrolla

La atmósfera durante la marcha decisiva fue correspondientemente tensa. El estilista estrella Christian Kwan sacó atuendos usados ​​anteriormente por superestrellas, incluida la modelo Heidi Klum.

El mini vestido plateado de Heidi fue presentado a Vanessa, de 20 años, y apenas podía creer su suerte: “Hoy estoy siguiendo los pasos de Heidi, ¡y creo que eso es genial!”



Sin embargo, ha habido críticas hacia Juliana (25). Heidi se quejó: “Un poco de sueño, ¿cómo es que aquí? Eso no estuvo bien. “También olvidé su foto Polaroid, pero todavía se le permitió pasar a la siguiente ronda.

Jasmine había discutido apasionadamente sobre la cámara Polaroid, pero había una falta total de emoción mientras caminaba. Heidi no retrocedió ante las críticas: “Es casi como un robot, casi como un avatar”. Pero también había una foto de ella.

La desafortunada Christina (21) no la mantuvo en pie en caminatas anteriores, ¡ahora tropezó de nuevo y casi se cae a la piscina!



El co-jurista Rankin encontró palabras sencillas: “No hiciste el atuendo”. No había ninguna foto de ella o de Lisa Marie.

Heidi hizo una breve: “No fue lo suficientemente divertido, todos. Lo siento, no tengo una foto tuya hoy”.

¿Recuerdas a todos los ganadores de la GNTM?

