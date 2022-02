Destacadamente separado – Nuevo programa de RTL: toda la información sobre nominados y fechas de transmisión

Nuevo espectáculo RTL “PREMIENT Separated”



Cuando los famosos tienen que compartir cama con su ex



Colonia Después del campamento en la jungla, RTL lanza un nuevo espectáculo: en ‘Separate Memorable – Villa of the Wise Men’, ocho famosas ‘ex parejas’ tienen que demostrar que ‘todavía pueden permanecer juntas como equipo’. El primer episodio se emite el 22 de febrero.







Las emisoras privadas de Alemania han estado creando nuevos programas en los últimos años para mostrar a las celebridades fuera de su zona de confort. Pero casi ningún otro formato ha llegado tan lejos. En el nuevo programa de RTL “PREMIENT Separated – The Villa of the Ex-Couples”, ocho exparejas más o menos famosas tienen que demostrar que “todavía pueden confiar el uno en el otro y permanecer juntos como un equipo”, como lo describe el locutor.

¿Algún exmarido por ahí?

Serkan Yavuz y Karina Plak

Serkan (28) y Carina (25) se dieron a conocer a través de sus diversos formatos basura. Su compromiso en “Bachelor in Heaven” en 2019 terminó en una relación de un año hasta que supuestamente Kareena hizo trampa, el comienzo de una pelea de lodo pública. Para Serkan, la relación fue un “tiempo perdido”, como dijo en RTL. Ahora está esperando su primer hijo con la coprotagonista de “Bachelor in Heaven”, Samira Clampfel.

Doreen Dettel y Patrick Eid

La actriz Doreen Dettel (47) conoció a Patrick cuando era adolescente. La relación duró tres años, luego Dietl se mudó al gran mundo para su carrera como actriz, lejos de la Baja Baviera y lejos de Patrick. El hombre de 49 años siempre intentaba mantenerse en contacto, “pero ella siempre estaba en una escena diferente. Yo era solo el niño del pueblo”.







Jenny Elvers y Axel Golig

Jenny Elvers y Axel Goleg se convirtieron en pareja en el año 2000. Poco después, su hijo Paul vio la luz. Sin embargo, la relación entre la actriz y la participante del programa “Gran Hermano” fracasó y se desató una batalla por la custodia. En RTL dicen que hoy las olas vuelven a estar suaves. ¿Sobrevivirán al calvario en la villa?

Marcus Moth y Mike Emmonts

“Me convirtió en alguien que no quería ser”, Mike Emmonts, de 30 años, atacó a su expareja Marcus Moth, de 36, como parte de un programa de reunión en el programa de parejas de RTL “Temptation Island”. Los dos se conocieron y se enamoraron de Temptation Island, pero su felicidad solo duró unas pocas semanas.

Marcus Cook y Cecilia Asoro

17 años separados para Marcus (42) y Cecilia (25). Los nominados a “Bachelor” y la coprotagonista de “Take Me Out” fueron pareja durante nueve meses, luego todo volvió a empezar. La razón: mucha controversia. Dicen en RTL que aún no han terminado el uno con el otro. Queda por ver si su amor florecerá de nuevo.

Robin Ripling y Lina Choiora

Puede ser romántico para ambos. Robin (26) y Lena (25) fueron la pareja de ensueño en la primera temporada de La isla de la seducción, y su propuesta de matrimonio en la final culminó en su relación de siete años. Pero luego el final abrupto: Lena y su amor de la infancia se separaron. Pero Robin no se rinde. ¿Podrán los dos salir de la Villa de los Exiliados de la mano?

Dominic Wehrind y Sarah Joel

Aunque Sarah, de 32 años, y Dominic, de 30, ahora han construido una vida sin el otro, las “celebridades” se atreven a ir juntos a la villa. Después de un año de relación a larga distancia y discusiones, ambos recurrieron a nuevas relaciones. La cantante, que participó en el DSDS, ahora tiene un hijo. ¿Ahora duermo en la cama con Sarah? – Esto es un “infierno” para Dominic.

Luigi Peruvio y Michele Danio

Un par más de otro formato de basura RTL. Luigi (22 años) y Michelle (23 años) se conocieron de “Ex on the Beach”, después del programa se convirtieron en pareja. Pero esta relación tampoco durará mucho. El temperamental italiano es demasiado celoso y demasiado posesivo para Michel. Pero los dos no están completamente seguros de sus sentimientos el uno por el otro, dicen: “Después de una ‘ruptura de alto perfil’, rompimos para siempre o volvimos a ser una pareja”.







¿Dónde puedo ver el programa?

El espectáculo comienza a las 8:15 p. m. en RTL. Para los suscriptores de RTL+, los episodios se pueden transmitir allí con siete días de anticipación.

Fechas de inicio y transmisión de “Prominent After”

El primer episodio se emitirá en RTL a partir del martes 22 de febrero. Un vistazo rápido a estas fechas de transmisión:

Episodio 1: 22 de febrero de 2022 a las 20:15

Episodio 2: 1 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 3: 8 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 4: 15 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 5: 22 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 6: 29 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 7: 5 de marzo de 2022 a las 20:15

Episodio 8: 12 de marzo de 2022 a las 20:15

¿Cómo funciona la oferta?

En el nuevo formato RTL, una experiencia social, los espectadores pueden ver a los exiliados reunirse por primera vez. No importa si se separaron o todavía están en contacto. El hecho de que las exparejas compartan una cama diminuta que no se ajusta a la estrella de telerrealidad Karina Plak (25): “Duermo en el suelo, ¡no me importa!”







Los excónyuges juntos tienen que formar un equipo que pueda manejar una variedad de tareas juntos. Para algunos, incluso los saludos son un desafío. Incluso aquí, Karina y su ex coprotagonista de la vida real, Serkan Yavuz, de 28 años, ni siquiera se miran a los ojos, según RTL. Serkan: “Te odio” Karina: “¡Te odio más!”

Otras celebridades también han notado que Meike Emonts (30) y Marcus Muth (36) se están acercando nuevamente. Entonces Karina les advirtió a los dos antes de irse a la cama: “Por favor, no tengan relaciones sexuales”. ¿Lo aguantarán? Después de todo, no duermen solos en el dormitorio común.

¿Qué obtienen los ganadores?

La expareja que mejor se lleva en todos los retos y tareas puede ganar 100.000€.

