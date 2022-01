Disputa con Joe Rogan: Neil Young eliminado del programa en Spotify

norteTras las acusaciones de la popular estrella de rock Neil Young, el servicio de transmisión de música Spotify ha eliminado la música canadiense del programa por el momento. El músico de 76 años (“Heart of Gold”, “Rockin’ in the Free World”, “Harvest Moon”) había acusado previamente a la compañía sueca de difundir información errónea sobre las vacunas contra el coronavirus en podcasts, por ejemplo. en una plataforma que contiene y publica dicha información falsa, no quiere estar presente Young había presionado previamente a Spotify con esta solicitud.

“Spotify quiere que todo el contenido de música y audio del mundo esté disponible para nuestros oyentes. Esto conlleva una gran responsabilidad cuando se trata de encontrar un equilibrio entre la seguridad del oyente y la libertad del creador”, dijo el miércoles el servicio de transmisión en un comunicado. puesto a disposición de dpa.

La empresa tiene una política de contenido integral y ha eliminado más de 20.000 podcasts relacionados con el coronavirus desde que comenzó la pandemia. “Lamentamos la decisión de Neil de eliminar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida nuevamente pronto”.

Leer también

Muchas estrellas apoyaron a Young. “Neil Young tiene razón”, escribió el comediante alemán Jan Boehmermann en Twitter. “Me enorgullece”, comentó el Young Music Fellow David Crosby.

Young escribió en su sitio web que espera que otros artistas y compañías discográficas sigan su ejemplo para detener la propagación de “información errónea que amenaza la vida” sobre el virus. Spotify representa alrededor del 60 por ciento de la música transmitida en todo el mundo, por lo que la decisión significa una gran pérdida para su compañía discográfica. Da este paso “en nombre de la verdad”. Además, sus temas se pueden escuchar en otras plataformas. Young aparece en Spotify con alrededor de seis millones de oyentes por mes.

Esta tampoco es la primera vez que Young se mete con Spotify. Su música se eliminó del servicio de transmisión en 2015, momento en el que dio su supuesta calidad de audio cuando transmitía como razón. Sin embargo, después de solo unas pocas semanas, volvió silenciosamente al catálogo.

Young también tiene su propia plataforma de transmisión en su sitio web, el Archivo Neil Young. Obtener acceso a su discografía allí cuesta $20 al año.

“Puedes tener a Rogan oa Young. No a ambos”.

En una carta abierta que luego desapareció del sitio, Young dirigió su crítica al popular podcast del comediante estadounidense Joe Rogan. “Puedes tener a Rogan o a Young. No a ambos”, escribió el legendario cantante y guitarrista. Afirma haberse vacunado él mismo..

Un grupo de 270 científicos y expertos en salud acusó anteriormente al comediante Rogan de minimizar el coronavirus y difundir teorías de conspiración en otra carta abierta a Spotify. Específicamente, las acusaciones se referían al episodio del 31 de diciembre en el que Rogan D. Robert Malone fue el anfitrión.

Rogan inicialmente no comentó sobre lo que sucedió. La estrella de 54 años saltó a la fama como actor y comediante y ha presentado el podcast The Joe Rogan Experience desde 2009. Actualmente es el podcast más escuchado en Spotify, con Rogan constantemente en los titulares con declaraciones controvertidas y controvertidas.