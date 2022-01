Jungle Camp 2022: Glöckler vs. Tina Ruland – Beef Not Condensed – TV – Jungle Camp

Todas las máscaras se caen lentamente. incluso esos Harald Glockler (56) …

Hasta el momento, el diseñador estrella ha zanjado la mayor parte de las polémicas. campamento en la jungla fuera del camino. Por lo general, la Esfinge se sentaba en cada disputa y pensaba en su papel. Pero como Tina Rowland (55) Deje que la gerente pase el rato en su trabajo como la nueva jefa del equipo, las cosas también se están poniendo demasiado coloridas para él. El siguiente punto de turbulencia se avecinaba y Harald estaba en el medio.

De hecho, Tina consiguió su parte. Los campistas no estaban acostumbrados al regimiento de hierro de la estrella de “Manta, Manta”. Incluso cuando Roland estaba a punto de dividir las horas de la noche, hubo una rebelión. Glockler y su amiga Anushka Rinzi (57), que a menudo chocaban con Tina, no estaban de acuerdo.



La directora del equipo, Tina Rowland, recibió instrucciones de deambular correctamente: claramente no contó con la resistencia de HaraldFoto: RTL



Pero Roland no estaba de humor para quejarse de ellos dos. “Soy la líder del equipo y tomo las decisiones. ¡Tomaré medidas ahora! Su anuncio sigue: ‘¿Puedo pedirles a todos que lleven sus platos a una ubicación central?’ para llevar las sobras a los desperdicios sobrantes.”

Nadie se atrevió a desviarse de las instrucciones. Así que Tina estaba claramente satisfecha y no dejó dudas al respecto. “Ahora estoy disfrutando de ser la capitana del equipo”, triunfó. Pero Glockler no quería envidiar su éxito parcial. Él se burló: “Sí, pero esto terminará rápidamente. Te irás mañana. “Es estúpido que el líder del campamento no haya dejado que eso la moleste. Prueba con Glockler: “Diviértete, diviértete”.

Y en pleno auge, el ambiente alrededor de la fogata se volvió helado. El diseñador de moda quería que su oponente pareciera lo más viejo posible y no estaba por encima de las flechas envenenadas. “No disfruto mucho dirigiendo a la gente. Soy bastante conservador”, bromeó con sarcasmo. se sentó junto a él Anushka Y estaba felizmente feliz por la disputa.

Muéstrale más. Tina se puso a la defensiva: “Yo no doy órdenes. Hay que tomar decisiones”. Harald respondió: “Ella era la dominante. Pero está bien, comandante”. El momento perfecto para que Renzi sume sus dos años. “El líder no es un insulto”.



Mezclado con carne de campamento: cantante de selva Anushka RenziFoto: RTL



Ahora eran dos contra uno. Cuando Roland le pidió a su rival que se quedara en el extranjero, Glockler insistió en la libertad de expresión, que también se aplica a Anushka. Después de la discusión, dejó en claro en el teléfono del bosque lo que piensa sobre Tina, es decir, nada bueno. “Ella lo logra todo al principio, luego simplemente la apuñala por la espalda”. Anushka dice las cosas directamente, pero no las hace con inteligencia.

Todo es cuestión de percepción…

