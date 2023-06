Distribución de Linux: Ubuntu planea escritorio exclusivamente con instantáneas

La distribución de Linux patrocinada por Canonical, Ubuntu, podría presentar pronto una nueva variante de su versión de escritorio, El equipo también lo anuncia en su blog. En consecuencia, el equipo planea ofrecer una variante de escritorio dirigida a usuarios finales basada en Ubuntu Core en el futuro. El equipo anunció por primera vez Ubuntu Core y sus paquetes Snap asociados en 2014. Hasta ahora, el sistema se ha enfocado principalmente en aplicaciones y contenedores de IoT, no en el escritorio. Eso debe cambiar ahora.













La idea básica de Ubuntu Core es una plataforma inmutable (inmutable) que consta de los componentes más básicos como el kernel, los servicios del sistema y algunas bibliotecas. Este sistema es de solo lectura y no se puede cambiar directamente durante la reproducción. Las actualizaciones solo deben ejecutarse atómicamente, es decir “Todo a la vez o nada”, como lo describe el propio equipo. Aunque por lo general todavía hay paquetes clásicos y administración de paquetes en estos sistemas, esto es solo para crear la plataforma usted mismo y no para que realmente la use el usuario final.

El software que los usuarios finalmente usan en ese sistema se ejecuta en contenedores o en entornos que están aislados entre sí. Ubuntu creó el formato de paquete Snap para este propósito. Pero como escribe el propio equipo, su uso del software de escritorio fue con algunos bordes irregulares Unidos entre sí. Sin embargo, el equipo ha realizado mejoras continuas en el pasado y ahora quiere usar el concepto para una distribución de escritorio completa.

Fedora Silverblue, patrocinado por Red Hat, y MicroOS de Suse, la variante comunitaria en el proyecto Opensuse, también están adoptando enfoques similares a la variante ahora planeada para Ubuntu. También se entrega con el escritorio.. Este tipo de sistema de escritorio Linux fue iniciado por Google con ChromeOS, que es una de las razones por las que no se considera una distribución clásica de Linux. Para Ubuntu, el enfoque debería conducir a más seguridad y más flexibilidad. La variante anterior de la distribución de Linux aún debería estar disponible como una imagen de manipulación y para el control total del sistema.