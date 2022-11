District Archives Verdun: Consultas incluso desde Argentina

incluido: marcus weingen

A partir de 1910, un ferrocarril de vía estrecha corrió entre Werden y Wallsrode. © Colección de archivos del condado de Verdon

Hay colinas dormidas en los archivos del distrito, pequeños tesoros por descubrir. Reunámonos con “Arcinsys”. Como un album de fotos…fotos del trenecito…que dices….

Distrito – Páginas de números, fechas y notas mecanografiadas. “Ayudas de localización, dos archivos gruesos, llenos hasta el borde. Donaciones, colecciones, cuándo llegaron al archivo distrital y dónde están”, explica el Dr. Florian Dierks. Como archivista del condado, Dierks trae orden digital a la mezcolanza creada manualmente de décadas pasadas. Casi todo viene en línea y está fácilmente disponible para los buscadores. “Se ha hecho un comienzo y el final no está a la vista”, dice Dierks.

Las “ayudas de búsqueda” son el todo y el fin de encontrar su camino a través de un archivo, y eso es correcto. Una vez inmerso en él, la historia del condado de Verdon cae literalmente a tus pies. Formas más inusuales. Una donación, por ejemplo, la dejó en el archivo el nieto de alguien muy conocido en ese momento en el condado de Verdon. Fue un regalo de despedida para Max Seifert, abogado prusiano y administrador de distrito en Verdun desde 1890 hasta 1924. Dejó tantas huellas en Verdon que una calle lleva su nombre y la historia de su vida ha sido tratada muchas veces en los anuarios del condado. Publicado en detalle.

Una vista del restaurante de la estación de tren de vía estrecha Werden-Walsrode

Una vista de la gasolinera de la estación en 1920. © Colección del condado de Verdon

Construcción del ferrocarril de vía estrecha Werden-Walsrode en 1910

Una de las “pistas” del administrador del distrito está documentada en un álbum “spende” encuadernado en cuero marrón. “Estas son principalmente fotografías de la construcción del ferrocarril de vía estrecha Werden-Walsrode en 1910”, explica Dierks. Cuando Seifert se jubiló en 1924, su personal en la oficina del distrito le dio la encuadernación en cuero antes mencionada como regalo de despedida. Si lo recorres, encontrarás un poco de historia en el distrito de Verdun. Las fotografías muestran la estación de tren en miniatura entre Werden y Biscud Freitag, el restaurante de la estación con su encanto de principios del siglo XX y el tren en miniatura que circulaba entre Werden y Wallsrode. Los empleados de la administración del distrito también escribieron unas líneas a “su jefe”. Así, en una escritura alemana antigua limpia y bellamente curvada, dice: “El 17.12. La sección Verden-Vorwalsrode entró en funcionamiento en 1910. El resto de la línea Vorwalsrode-Walsrode siguió en marzo de 1911. El ferrocarril es utilizado satisfactoriamente por los habitantes de Los primeros, debido al trabajo en la potasa Gr. El tráfico de mercancías ha sido moderado a lo largo de los años. Häuslingen con exportaciones previstas…” También hubo algunos comentarios sobre el parque de máquinas: “Los recursos operativos del ferrocarril son: 5 locomotoras, 9 vagones de pasajeros y 2 de correo y equipaje, 14 vagones de carga (propios), 14 vagones de carga (estacionados en el Reichsbahn Wagon Park)”.

Oficial de Archivos del Distrito Dr. Florian Dierks. © Markus Wienken

Incluso en ese momento, Verdun tenía numerosos estudios de fotografía.

Siempre estos “pequeños tesoros” enriquecen el archivo del distrito con descubrimientos especiales y permiten tomar decisiones sobre actividades futuras. “Las fotos del álbum, la forma en que se hicieron, tienen una calidad especial para la época”, dice Dierks. Estudio fotográfico Werden Wilhelm Behne Prepárese para capturar el paisaje a lo largo de la ruta para el regalo del gobernador saliente. “Es notable que hubiera tantos estudios de fotografía diferentes en Verdun y sus alrededores en ese momento”, dice Dierks.

Una explicación obvia de esto es que, además de la tecnología y los conocimientos técnicos complejos, no muchas personas en particular tienen el dinero para comprar una cámara. Aún así, el deseo de un autorretrato, la selfie de hoy, definitivamente estaba allí. “Verdun era una ciudad de guarnición. Los soldados estacionados en los cuarteles enviaban fotos a casa. Y había escuelas, especialmente el Domgymnasium, donde a menudo se presentaban fotos de carreras posteriores después de que los estudiantes se iban”, dice Dierks. “Buena suerte a todos los que buscan fotos históricas, pero documentos de hoy”.

Los instrumentos de búsqueda son muy útiles para el historiador y han sido digitalizados.

Para que la búsqueda de “regalos” y “pequeños eventos” no sean casualidades, entra en juego la tecnología moderna. “Las ayudas a la invención como las desarrolladas en las últimas décadas son muy útiles. Sin ellas, no funcionaría”, dice Dierks. Pero un profano que coge un cuaderno pronto se da cuenta de su inteligencia. Muchos datos, ciertamente con estructura, pero a veces es necesario ver menos. Dierks sistematizó columnas de letras y números y las hizo accesibles al público. “De esta manera, quien quiera puede al menos encontrar la ayuda que busca.“, aseguró el Archivero Distrital. El usuario es dirigido a la computadora a través del sitio web del Archivero Distrital. “arcis”, Sistema de Información de Archivos de Baja Sajonia y Bremen. Sin embargo, todavía no es posible. “Todavía no hemos podido acceder a la serie de fotos completa de la donación del álbum de Seifert. Todavía estamos trabajando en eso”, dijo.

Estación de tren de Werden-Walsröder. © Colección de archivos del condado de Verdon

Encuentre lo que está buscando en Arcinsys y envíe una solicitud a los Archivos del Condado de Verden

Pero eso no significa que los documentos estén guardados bajo llave: “Cualquiera que encuentre lo que está buscando en RCCS envía lo que se llama una solicitud de usuario, y buscamos lo que queremos y, si es posible, podemos enviarlo. Copiar. por una tarifa razonable por correo”. ¿Y en el extranjero?” No hay problema. Ya preguntamos desde Argentina y nos encargamos de todo”, dice el archivero distrital.

Información: El archivo del distrito se encuentra en el distrito de Verden, Lindhooper Straße 67, y se puede encontrar en www.landkreis-verden.de, Fachdienst Kultur, Kreisarchiv, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden. Consultas al número de teléfono 04231/15200 o 15208 o al correo electrónico [email protected]