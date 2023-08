Divorcio presentado: el matrimonio de Britney Spears y Sam Ashgari ha terminado. -panorama

Britney Spearsde 41 años, es una cantante pop estadounidense, y su esposo es entrenador físico y modelo. sam asghari, 29 años, divorciada. Asgari anunció este jueves por la noche (hora local) en una historia de Instagram. Asghari escribió: “Después de seis años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos”. Al principio, la cantante no se pronunció al respecto. “Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro”, continuó Asghari. El joven de 29 años solicitó el divorcio en Los Ángeles el miércoles, según varios medios estadounidenses con documentos judiciales. La pareja ya se había divorciado el 28 de julio por “diferencias irreconciliables”.

Abrir la vista detallada (Foto: Paul Zinkin/dpa)

pamela anderson, 56, actriz, Parece que mucha gente se siente culpable. Anderson le dijo a la revista: “Mucha gente se me acerca en la calle y me dice: ‘No tengo idea de quién eres, y lamento lo que estaba pensando porque ahora me gustas'”. el. Entonces me pregunté: “¿Qué pensabas de mí antes?” dijo la actriz. La actriz, mejor conocida por su papel de salvavidas en la exitosa serie de televisión “Guardianes de la Bahía”, dice que a menudo la han subestimado en el pasado: “Si la gente no quiere verte como una persona inteligente porque tienes cierta perspectiva, Creo que hemos dejado eso atrás, con suerte”. Pero también aprovechó la situación: “Siempre pensé que era gracioso cuando no tienes expectativas que cumplir, porque entonces solo puedes sorprender a la gente”.

Abrir la vista detallada (Foto: Tony Galán/Getty Images)

Leonor, 17, Corona española, tiene un ruido de manguito. El jueves, comenzó su ejercicio militar de tres años. Leonor dijo a los periodistas cuando estaba acompañada de sus padres, el rey Felipe VI, que estaba “muy emocionada” por esta nueva etapa de su vida, pero también estaba “un poco nerviosa”. Y la reina Letizia —y su hermana Sofía, de 16 años— acaban de llegar a la Academia Militar de Zaragoza. Felipe comentó las declaraciones de su hija con la frase: “Tienes que estar un poco nerviosa”. El Rey dijo que los primeros días en particular serían “difíciles” para Leonor. Según el Ministerio de Defensa español, Leonor se formará en las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Fuerza Aérea). Explicó que el príncipe heredero la renunciaría a su salario mensual de 400 euros, que ella se merece.

Abrir la vista detallada (Foto: Michael Nelson/dpa)

ashton kutcher, 45, actor estadounidense, se abre. “Creo que deberíamos invitar a completos extraños aquí. Es tan bonito en la playa”. Le propuso matrimonio a su esposa, Mila Kunis, en un video de Instagram. La actriz se mostró sorprendida por la oferta, pero accedió a que las reservas de la casa fueran para estancias de una noche este fin de semana Fue inaugurado en la plataforma “Airbnb”.. Según el anuncio, los invitados serán recibidos y atendidos por la pareja.