Documentalista sobre dictadura: “La justicia cura”

En 1985, la junta argentina fue juzgada. El documental de Ulises de la Orden “El juicio” está basado en imágenes de video del juicio.

En abril de 1985, Argentina celebró su primer juicio contra los principales miembros de la junta militar. Emilio Massera, Jorge Rafael Videla y siete militares fueron imputados en un juzgado civil por terrorismo de Estado, detención ilegal, secuestro y homicidio. Más de 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983. La televisión estatal argentina documentó el proceso judicial en contenido de video durante 530 horas.

taz: Señor de la Orden, su documental “El juicio” trata sobre el primer juicio contra los responsables de la dictadura militar en Argentina. Para esto, utiliza solo grabaciones de video históricas de la sala del tribunal. ¿Cómo surgió la idea del proyecto cinematográfico? ¿Qué tiene de especial este producto?

Ulises de la Orden: El juicio a la junta militar comienza en 1985, dos años después de la restauración de la democracia en Argentina, en medio de condiciones políticas y económicas extremadamente difíciles. Tres años después de la Guerra de las Malvinas, el país quedó aislado económica e internacionalmente. Pero políticamente hubo un revuelo. La clave es restaurar la democracia. El proceso legal fue la primera vez que los argentinos llevaron ante la justicia a los comandantes de la dictadura argentina, en este caso la dictadura más horrible en la historia de Argentina.

En un documental anterior, describiste la vida cotidiana en una escuela gratuita en el Delta del Tigre, cerca de Buenos Aires. Una gran diferencia con tu reciente contribución a la Berlinale..

Antes de “El Jucio” nunca me había ocupado de la dictadura. He trabajado con temas que tienen una perspectiva política y social. Estoy buscando historias no contadas. Al mismo tiempo, era una tarea para mí.

Como cineasta, ¿qué te atrajo de las imágenes de archivo?

Eso es alrededor de 530 horas de material grabado. Además de los testimonios más impactantes, hay algo específico del medio audiovisual. En particular, se pueden ver los gestos de jueces y fiscales, y en unos minutos, los gestos de abogados defensores y militares. No es el texto, sino la imagen lo que es tan poderoso y elocuente que lo es aún más.

Dieciocho episodios componen un documental de casi tres horas. ¿Cómo evolucionó la estructura a partir del extenso material fílmico?

Ulises de la Orden Nacido en 1970 en Buenos Aires, Argentina. Trabaja como cineasta, escritor y productor. “El Jucio” es su décima película.

Inicialmente vimos nueve meses. Fue muy productivo. Se creó el primer guión. La idea no es trabajar cronológicamente el proceso, no por casos, sino por temas en capítulos.

Las imágenes históricas muestran a los testigos de espaldas a la cámara, y sus rostros rara vez se ven de perfil. Sus descripciones de tortura, violación, acoso y robo están en el centro de la acusación y dan voz a miles de víctimas. El fiscal llama al juicio un “descenso constante a los infiernos”. La obra “El Jucio” refuerza este sentimiento.

Esencialmente aborda cuestiones clave planteadas en el juicio, lo que ayudó al jurado a llegar a una condena. Y el Departamento de Justicia ha establecido claramente que esto no fue una guerra, sino crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas argentinas contra el pueblo argentino.

En 1985, ¿no se transmitió el juicio en la televisión argentina?

El material era en gran parte inédito. En el momento del juicio, solo no se emitían tres minutos al día.

¿Solo se muestran imágenes?

En ese momento, la seguridad trató de detener el proceso a toda costa. Ante el riesgo de que los fiscales pudieran utilizar la transmisión como audiencia preliminar para perturbar el juicio, los jueces decidieron mostrar solo partes sin sonido.

¿Cuáles son las consecuencias políticas del proceso?

Poco después del juicio, los militares intentaron un golpe de Estado en 1986, que fracasó. El entonces presidente Alfonsín luego promulgó dos leyes que hicieron casi imposible continuar con los litigios legales: la Ley Tributaria Final (Le de Punto Final) y la Ley de Obediencia (Le de Obediencia Debita). En la década de 1990, Menem indultó a los últimos militares en prisión, quienes quedaron libres. Después de eso, Kirchner no fue sentenciado por 20 años hasta que el gobierno reabrió el juicio.

Eras un adolescente en 1985. ¿Recuerdas los hechos?

No, tenía casi 15 años en ese momento y vivía en Estados Unidos. Pero tengo buenos recuerdos de la Guerra de las Malvinas en 1982. Más tarde, en 1983, comenzaron las protestas exigiendo el fin de la dictadura y las elecciones. En ese momento yo estaba viviendo en Argentina y fui a todas estas manifestaciones con mi padre. Fui testigo de toda la primavera política que condujo a las elecciones y al gobierno de Alphonse.

El famoso informe Nunca más sobre desapariciones forzadas ya había aparecido en 1984. La publicación ciertamente animó el inicio del proceso.

Sí, pero esa declaración en la corte no tenía relevancia porque solo el testimonio en la corte tenía valor legal. Por lo tanto, también es importante considerar el impacto que estos testimonios tienen en la sociedad. Todo se dijo en la corte, todo se dijo en este juicio. Nada quedó sin decir. El poder de estos testimonios es que son testimonios, bajo juramento ante un tribunal. Todo testigo es un testigo.

El año pasado se estrenó “Argentina 1985” de Santiago Mitter, protagonizada por Ricardo Darín, en la que Stracera hacía el papel de un abogado.

Empecé el proyecto en 2013 y en algún momento me enteré que estaban haciendo esta película. Creo que “El juicio” y “Argentina 1985” son películas completamente diferentes que se complementan. Hubiera sido bueno anunciar el evento como “Argentina 1985”. Hoy no es solo un tema de conversación para todos los argentinos, sino que el mundo entero sabe que hemos hecho este proceso.

Imágenes documentales de “El Jucio” también presentan a Julio César Stracera en un papel dramático. ¿Quién es este abogado?

Lamentablemente, Stracera falleció hace unos años. Fue funcionario del Poder Judicial, donde se desempeñó antes y después de la dictadura. El proceso le fue asignado. Era un trabajo que no buscaba, lo vivía. No solo hizo el trabajo, lo hizo bien. El juicio nunca antes se había realizado en Argentina. Nunca hubo un abogado como él, pero era un hombre común.

En su conmovedor discurso de clausura, Stracera habla de recuperar la civilización.

Tengo una estrecha relación con el fiscal adjunto Moreno Campo, a quien se puede encontrar en la sala de audiencias junto a Stracera. Dice que la justicia tiene el poder de cambiar el destino y sanar. No inmediatamente y no de la manera correcta. Este proceso no es perfecto. Luego vino la Ley de Amnistía. Ya llevamos 40 años de acción legal. Pero antes de este régimen militar hubo ocho dictaduras militares en el siglo XX. La solución argentina a todo problema político, a todo problema económico y social, es una conspiración. Después de este proceso, nuestro destino cambió. Nunca tuvimos otro golpe. Seguimos teniendo crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales. Pero nuestra democracia es sólida.