Javier Milei derroca al gobierno en Argentina. Tiene su precio.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó en el mitin de campaña. Le gusta ver el Estado simbolizado por una motosierra.

Definitivamente es un tipo poco convencional: no habla como un político y tampoco lo parece. Pero eso por sí solo no significa nada. La pregunta importante: ¿Funciona la motosierra? Mili lleva casi cinco meses en el cargo. En este vídeo te explicamos si cortó la burocracia o el gobierno.

Para comprender la Argentina actual, debemos echar un breve vistazo a la historia del país. Argentina era rica. Muy rico. Más rico que Alemania o Francia. Tuvo el primer túnel de Sudamérica. Un teatro de ópera inspirado en la Scala de Milán. Buenos Aires fue la primera sucursal de los grandes almacenes de lujo Harrods fuera de Gran Bretaña. “Rico como un argentino” era un dicho común en Europa en aquella época.

Luego vino un golpe militar, la Segunda Guerra Mundial y Juan Perón. Argentina se volvió más nacionalista y su economía más socialista. Los políticos los han protegido del resto del mundo. Al mismo tiempo, proporcionaron generosos salarios estatales. Subvencionaron los precios (es decir, el gobierno los mantuvo artificialmente bajos subsidiando parte del precio). Y comenzaron proyectos sociales. Todo porque querían ser famosos y elegidos.

Los gobiernos peronistas lo financiaron

1. Dinero impreso – causa inflación –

y 2. Dinero prestado, principalmente del FMI, el Fondo Monetario Internacional y capitalistas de riesgo. Entonces, a pesar de una población educada y una agricultura competitiva, Argentina ha tenido un déficit durante trece años; es decir, el gobierno gasta más de lo que ingresa. Argentina tiene una tasa de inflación del 211 por ciento en 2023 y el país le debe más dinero al FMI que cualquier otro país del mundo.

Así que no sorprende que una ardiente libertaria como Miley salga adelante. Ganó las elecciones presidenciales del 10 de diciembre de 2023 con el 56 por ciento de los votos, el mejor resultado electoral desde que Argentina regresó a la democracia hace cuarenta años. El plan es recortar el gasto público en un 3 por ciento del PIB en 48 horas.

Miley reduce a la mitad el valor del peso, es decir, decide que 800 pesos argentinos ahora valen 1 dólar en lugar de los 365 anteriores. Por ejemplo, deja de pagar a las provincias para que cofinancien el transporte público. Antes de Milei, el gobierno argentino tenía 18 ministerios, ahora son 9. Los beneficios estatales, como las pensiones, que antes se ajustaban a la inflación y, por tanto, aumentaban rápidamente, ya no se ajustarán. Esto significa: En términos reales, el gobierno argentino paga menos a sus ciudadanos.

Sí, la motosierra hace lo que se supone que debe hacer. La inflación mensual sigue siendo alta, pero está cayendo: del 26 por ciento en diciembre de 2023 al 13 por ciento en febrero de 2024, y la tendencia es positiva. La consultora económica argentina Invecq estima entre un 10 y un 15 por ciento para los próximos meses.

El gasto público está cayendo – En enero de 2024, el gobierno argentino pudo ganar más de lo que gastó por primera vez en doce años.

El tipo de cambio peso-dólar también ha caído: en enero de 2024, la gente todavía pagaba 1.250 pesos por 1 dólar en el mercado negro; La brecha entre el mercado negro y el tipo oficial es cada vez menor: menos de 1.000 en marzo de 2024. La gente está devolviendo sus dólares a cuentas de ahorro en lugar de esconderlos debajo de la almohada.

Pero la motosierra también tiene su precio. Y lo pagan principalmente los pobres, los ancianos y la clase media baja.

Cuando Milei asumió el cargo en diciembre, el 45 por ciento de los argentinos vivían por debajo del umbral de pobreza. Según cifras oficiales, ahora es casi el 60 por ciento. Los servicios gubernamentales esenciales ya no están disponibles. Como el costo de los medicamentos ha aumentado enormemente, la gente no puede permitírselos incluso si los necesita. Ir a la escuela es inasequible porque el transporte público se ha vuelto tan caro que Buenos Aires ya no ayuda a financiarlo. Los trenes se detienen por falta de repuestos que las agencias gubernamentales no pueden comprar. Las escuelas reciben menos dinero.

Ningún político permanece en el cargo por mucho tiempo en un entorno así.

Millay cree que la caída de la inflación estimulará el crecimiento. Esas empresas están volviendo a invertir en Argentina. Las cosas volverán a mejorar lo antes posible, para que pueda mantener su popularidad. Depende de ellos: necesita urgentemente ganar las elecciones de mitad de período del próximo año. Actualmente sólo tiene el 15 por ciento de los votos en el Congreso. Eso significa que sus planes necesitan el apoyo de otros partidos. Pero, como era de esperar, el hombre que grita con la motosierra no está realmente dispuesto a ceder o negociar. En cambio, intimida y humilla a sus oponentes políticos. Por ejemplo, publica una lista de diputados moderados que están en contra de uno de sus paquetes legislativos y los califica de enemigos del pueblo. Amenaza con sanciones financieras si los gobernadores regionales rechazan sus propuestas.

Por cierto, a menudo se trata de paquetes legislativos gigantescos que no se refieren sólo a la economía, y Miley quiere hacer todo lo demás: limitar la pesca o cerrar el Teatro Nacional, por ejemplo. Arremetió contra el Congreso, como dice el lema: come o muere. Esta intransigencia lo frena, porque sin el apoyo del Congreso puede, por ejemplo, B. recortar el gasto confinado al poder ejecutivo y aplicar sólo aquellas acciones dentro de su autoridad. O, al estilo típico de un “hombre fuerte”, logra debilitar o eliminar por completo las instituciones democráticas en Argentina. La pregunta es si la población –después de un cuarto de siglo de dictadura– lo aceptará.