Donald Trump demanda a Hillary Clinton por difamación

La expresidenta estadounidense Hillary Clinton y su equipo están acusados ​​de mentir y falsificar pruebas durante la campaña electoral de 2016. En concreto, está relacionado con la investigación de las conexiones de Trump con Rusia.

Ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump Su antiguo oponente Hillary Clinton Otros políticos del Partido Demócrata están siendo procesados ​​por supuesta difamación en relación con el llamado caso Rusia. En el período previo a las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016, Clinton y sus seguidores “conspiraron por pura malicia para fabricar la narrativa falsa” de que el candidato republicano Trump estaba trabajando con Rusia, según una demanda recibida en un tribunal federal de Florida el jueves. Accion legal.

La demanda dice que para apoyar sus “complot”, Clinton y sus partidarios “falsificaron evidencia y defraudaron a las agencias de aplicación de la ley” y “abusaron de su acceso a bases de datos altamente confidenciales”. Esto es tan “escandaloso, antiestatal y abrasador” que el caso Watergate parece “pálido” en comparación.

Trump también culpa al jefe del FBI Comey

Además de Clinton, quien se postuló contra Trump en las elecciones presidenciales de 2016, el documento también identificaba al director de campaña de Clinton en ese momento, John Podesta, y al exjefe del FBI. james comey Incluido en la lista de acusados, así como la firma de abogados Perkins Coie, que participó en la campaña por el Partido Demócrata, y la empresa Fusion GPS.

También se nombró al exagente secreto británico Christopher Steele, quien preparó un expediente antes de las elecciones presidenciales de 2016 que, según se decía, contenía información falsa sobre Trump. Trump ha llamado repetidamente al archivo de Steele “falso”. The New York Times también concluyó que no había evidencia que respaldara muchas de las acusaciones de Steele.

Trump está pidiendo un juicio con jurado por sus acusaciones. También busca una indemnización de nada menos que 72 millones de dólares (65,5 millones de euros).

Investigación de reuniones con rusos

El llamado caso Rusia fue objeto de una investigación detallada por parte del Representante Especial en ese momento. Roberto Müller. La pregunta era si Trump y su equipo de campaña estaban trabajando con Rusia para influir en las elecciones de 2016.

El informe de Mueller cita varias reuniones entre asociados de Trump y los rusos, pero no revela evidencia de la complicidad del equipo de campaña de Trump con Rusia. Entonces Trump anunció una absolución completa después de que se publicó el informe Mueller.