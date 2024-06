Donald Trump: Sus acciones en redes sociales colapsaron tras el fallo Política

Nächster Schlag für US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump: Am Tag nach dem Schuldspruch im Schweigegeldprozess ging es für den Republikaner an der Börse steil bergab!

Aktien der „Trump Media & Technology Group Corp.“ (TMTG/Aktien-Handelsname „DJT“), die sein Netzwerk Truth Social betreibt, stürzten am Freitag um 5,3 Prozent ab, verloren insgesamt 314 Millionen Dollar!

Einige Analysten meinten, die Verurteilung könnte sich am Freitag auf die Performance der TMTG-Aktien ausgewirkt haben, berichtet „Newsweek“.

Leer también

Fond-Manager Matthew Tuttle sagte dem Portal, dies sogar „definitiv“ der Fall war: „Der Handel basiert teilweise auf Nachrichten über Trump.“

Das Hammer-Urteil gegen Trump

Der Ex-Präsident war am Donnerstag in 34 Fällen in New York für schuldig gesprochen.

Hauptgrund: Die Fälschung von Geschäftsunterlagen, um Schweigegeld-Zahlung aus dem Wahlkampf 2016 an Pornostar Stormy Daniels (45) wegen einer angeblichen Affäre zu vertuschen. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden.

Trump und TMTG

Donald Trump besitzt laut „Newsweek“ knapp 65 Prozent an TMTG. Er verfügt demnach über 114,75 Millionen Aktien.

Das Unternehmen ging am 26. März an die Börse. Der Kurs lag zeitweise bei 75 Dollar. Freitag lag der Eröffnungskurs bei knapp 54 Dollar. Bei Börsenschluss war ein Wertpapier nur noch 49 Dollar wert.