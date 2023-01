Doogee V Max: teléfono inteligente para exteriores 5G, batería de 22,000 mAh y visión nocturna disponible para pre-pedido

Como procesador se utiliza MediaTek Dimensity 1080, que no solo contiene dos Cortex A78 y seis Cortex A55, sino que también contiene un módulo de comunicación móvil 5G. El SoC tiene 12 GB de RAM disponible y 256 GB de memoria UFS 3.1.

Doogee ahora ofrece el Doogee V Max para pre-pedido. Es un teléfono inteligente resistente, certificado según los estándares IP68, IP69K y MIL-STD-810H, por lo que no solo resiste el polvo y el agua, sino también las caídas y debe poder usarse en temperaturas entre -55 °C y 70 °C. La pantalla de 120 Hz está protegida por Corning Gorilla Glass 5 y tiene una resolución de 2.408 x 1.080 píxeles.

Silvio Werner

