“dos coletas y dos hoyuelos”

de: Günter Klein

Ha fallecido Rosie Mittermeier Alemania llora a la leyenda del esquí que cautivó a tantas personas durante su vida.

Garmisch-Partenkirchen – Hay grabaciones de películas de grano grueso, de solo unos segundos de duración, y de una época en la que aún no se conocía a Rosie Mittermeyer. Este fragmento de Super 8 de los años 60 lo dice todo.

Es primavera, el esquí oficial ha cesado, pero todavía hay nieve en las montañas alrededor de Winklmoosalm, y en algunos lugares se convierte en pequeños barrancos bajo el sol. Entonces entra en escena Rosie, una chica descuidada que aprovecha la suerte del día y se va a esquiar. No lleva abrigo ni chaqueta, sino la parte de arriba de un biquini. Te vuelves uno con el terreno, con la naturaleza, saltas de montón de nieve en montón de nieve, saltas sobre charcos, aterrizas con seguridad, te ríes y el descenso continúa. Completamente con la naturaleza, sin complicaciones, optimista. Alguien que nunca cambia.

Rosie Mittermeyer fue alguien que nunca fingió

Una foto de una persona a menudo destacada cuando era una deportista famosa, una leyenda alemana. Una imagen que todos recordaron cuando se conoció la impactante noticia el jueves 5 de enero de 2023: Rosie Mittermeier-Noether murió la noche anterior a la edad de 72 años.. Tenía cáncer, y lo sabe desde agosto. Caminó con su familia.

En el obituario de las noticias, Rosie se para junto a un lago de montaña, toma su teléfono inteligente en sus manos y lo llama “Kastl”, que no necesita en absoluto, porque es mucho más rentable tratar no con mundos virtuales, pero con real “y en este momento para mirar a una flor”.

Justo antes de cumplir 70 años: Rosie Mittermeyer estaba tan alegre como siempre. Casi dos años después, descubrió que tenía cáncer. Pero ella no lo hizo público. © Angélica Warmut/Dra.

Rosie Mittermeyer no ha anunciado que tiene cáncer

Las fotos más famosas y duraderas fueron tomadas por Rosie Mittermeier en febrero de 1976. Las carreras de esquí femenino se llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Innsbruck en Axemer-Lezume. La gente lo llevaba a hombros desde la zona de anotación, muchos aficionados alemanes habían cruzado la frontera desde Baviera y en tres cuartos de hora estaba a 1600 metros de altura en las montañas locales de Innsbruck.

Sonó una banda de música, y la gente se apretó contra las vallas y cantó: “Rosie, Rosie, otra vez, fue tan bonito”. El sencillo fue lanzado a continuación.

Olympia hace una Rosie Gold Rosie



De hecho, estos Juegos Olímpicos fueron otorgados a Denver en los Estados Unidos, que se había visto abrumado por los crecientes costos tres años antes. Innsbruck, anfitrión desde 1964, intervino. Los juegos estuvieron muy cerca de Alemania. Rosie Mittermeier, de 25 años en ese momento, hizo la mejor temporada de su carrera y fue una de las líderes en la clasificación general de la Copa del Mundo.

Pero lo que hice en Axams superó todas las expectativas. Comenzó ganando en el descenso, lo cual es una sorpresa porque era conocida por su buena técnica en la Copa del Mundo, pero nunca ganó el sprint. Siguió un segundo oro en slalom, y eso fue todo para ella. Pero incluso esta victoria no fue normal, porque con Pamela Beer de Sonthofen, que avanzó después de la primera ronda, y Krista Zechmeister de Berchtesgaden, hubo una fuerte competencia tanto interna como internacional.

Winklmoosalm: Rosie Mittermeyer creció aquí. © Oliver Bodmer

Rosie Mittermaier: campeona alemana de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de 1976

Mittermeier se perdió una posible tercera victoria olímpica en el eslalon gigante por doce centésimas de segundo. Quizás fue su “desgracia” que en 1976 esta competencia se llevó a cabo en una sola ronda. En un segundo, podrías haber interceptado a la canadiense Cathy Kreiner, de 19 años. ¿Pero lo que sea? Rossi Mittermeier no sonrió menos. “Ganar no era tan importante para mí”, dijo muchos años después. “Sobre todo, quería tener amigos”.

Pudo mimarse a sí misma, y ​​estaba encantada con el joven competidor. Dos oros y una plata (y más de las tres disciplinas clásicas que aún no estaban en el programa alpino olímpico) – que se destacaron, como nunca antes en la historia alemana de los Juegos de Invierno. Y de todos modos, hace casi 50 años, la República Federal no era un país que hubiera acumulado medallas en las laderas de las montañas, en las pistas de esquí de fondo y en los cañones helados. La esquiadora de Reit im Winkl fue la única campeona olímpica alemana en 1976, y aparte de sus tres medallas, solo hubo siete para todo el equipo. Sobre todo, la Unión Soviética (13 veces oro) y Alemania Oriental (7 veces) dominaron la escena, pero nadie tenía un atleta con un carisma tan real, los hoyuelos de risa característicos.

Cuando Christian Noether se enamoró de Rosie Mittermeier: “coletas y dos hoyuelos”

Alemania estaba muy enamorada de Rosie Mittermeier. Pero ella ya sospechaba que el corazón de Rosie había sido tomado por mucho tiempo. Para Christian Neureuther, el esquiador de slalom, ganador de varias Copas del Mundo, siempre mostraba su nerviosismo en los grandes eventos, pero también era alguien que vivía la vida con diversión y un aura positiva.

Más tarde, Christian les dijo a sus colegas de la ARD, para quienes había trabajado como experto durante mucho tiempo, cómo la primera vez que vio a Rosie, que entonces tenía 15 o 16 años, lo capturó: “La cara está rodeada por dos coletas y hoyuelos”. Lo sabía: éste es él y no otro. A principios de los años 70, iban a esquiar en equipo, siempre el 1 de mayo, cuando el invierno en Hochfügen en Zillertal se pateaba con una carrera especial: dos hombres y una mujer, conectados a una cuerda de 25 metros, tenían que hacerlo. Un slalom gigante completo. “Hubo caídas cuesta abajo más brutales en Kitzbühel on the Streif”, recuerda Noether sus días de esquí en Hochfügen, donde estuvo en la lista de ganadores varias veces con Rosie.

Matrimonio feliz: Christian y Rosie están de luna de miel en el Caribe. © imago servicio de fotografía deportiva

Christian Neuruther y Rosie Mittermeier se casaron en 1980: Amelie y Felix consumaron su felicidad

Se casaron en 1980 y tuvieron dos hijos, Amelie y Felix. Si está buscando una definición de matrimonio típico y cómo es el amor interminable de por vida, puede consultar Mittermeyer y Newwater.

Después del éxito de 1976, estaba claro que Rosie Mittermeier ya no podía seguir siendo una corredora de esquí. Era también la época: caracterizada por un estricto estatus de aficionado que hacía imposible que los mejores del deporte ganaran dinero con sus habilidades. Los más grandes en su campo casi se vieron obligados a renunciar.

Rosie Mittermeier: nunca quiso ser una estrella internacional

De todos modos, Rosie Mittermeier no pudo continuar con su vida deportiva como de costumbre: los pastos alpinos de Ritt im Winkl y Mittermeier fueron pasados ​​​​por alto como en la historia del deporte alemán después de décadas de Walgau después de los éxitos de biatlón de Magdalena Neuner, la segunda reina bávara del deporte.

Rosie informó que “la gente condujo a casa, no se plantó más césped” y “se quitó la ropa de la línea como recuerdo”. También llamó a varios empresarios “que querían ser mi manager”. Luego, Rosie Mittermeier firmó con Mark McCormack, un gran vendedor estadounidense.

Felix Neuwether no supo durante mucho tiempo que su madre era una estrella del patinaje artístico.

Pero ella no tenía ningún deseo de convertirse en una jugadora de clase mundial. Me mudé de Winklmoosalm a Garmisch-Partenkirchen, al cristianismo, eso es todo. La pareja era muy aficionada; por ejemplo, compraron la empresa de esquí Erbacher, abrieron una escuela de esquí, administraron una tienda de deportes obligatorios, los contrataron en la gimnasia de esquí BR, se convirtieron en impulsores de una campaña de marcha nórdica financiada con publicidad y estaban interesados ​​en el esquema RTL que muestra visitas anteriores.

Pero Rosie también vivió como madre. Félix, quien se convirtió en una estrella del patinaje, siempre describió la afición de Rosie por las sentadillas, aunque durante mucho tiempo no le dijo qué tipo de atleta solía ser. Escuchó todo esto de sus rivales de carreras junior, quienes lo llamaron “Rosie”.

Rosie. El nombre es suficiente, y las imágenes ya están ahí. La niña en la nieve, los hoyuelos, la joven estrella siendo celebrada, la mujer madura satisfecha con lo que la vida le ha dado y feliz de compartir su felicidad. Y cuando la suerte se acabó hace unos meses, no quiso ser una carga para nadie. Ella no murió públicamente, sino en silencio. (guk)