de: Julián Gutman

Existen dietas que favorecen la salud cerebral. © Dasha Petrenko/Imago

Los científicos están encontrando vínculos sorprendentes entre la dieta y el rendimiento mental. Destacan especialmente dos enfoques nutricionales.

Se sabe que nuestra alimentación no sólo afecta a nuestra condición física, sino que también afecta a nuestro rendimiento mental. Dos dietas parecen especialmente beneficiosas para nuestra salud mental.

Según los investigadores, se recomiendan especialmente dos dietas

La demencia es una enfermedad que va mucho más allá del olvido leve. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, es posible que los afectados no puedan reconocer a sus hijos o parejas. Por lo tanto, el miedo al deterioro mental que acompaña a la demencia está muy extendido. Los científicos han investigado si la dieta puede tener un efecto positivo en nuestra memoria y han llegado a una conclusión sorprendente.

Un equipo de investigación dirigido por la profesora Jane L. Bowman, de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, examinó cómo las diferentes dietas afectan el desarrollo de la demencia. Durante el periodo de estudio, dos dietas demostraron tener un efecto protector contra la demencia: la dieta mediterránea y la dieta DASH. Ambas dietas también son buenas para la salud del corazón. La base son los alimentos naturales y de origen vegetal, como productos integrales, verduras, frutas y legumbres.

Mejor aptitud mental con la dieta adecuada

Para su estudio a largo plazo, los científicos evaluaron datos de 2.600 mujeres y hombres de entre 25 y 45 años, según el portal de salud. Ayudapraxisnet Mencioné. Los participantes tuvieron que completar cuestionarios en tres momentos diferentes para indicar los alimentos que consumían cada día. Encontró que quienes seguían la dieta mediterránea y la dieta DASH tenían un mejor rendimiento cognitivo a los 55 años que las personas que consumían dietas diferentes. En otras palabras, sus cerebros eran más eficientes y sus recuerdos mejores.

