Dos muertos en atentados en Polonia: los primeros informes se refieren a misiles rusos

Según informes de los medios y declaraciones de altos funcionarios de seguridad, dos misiles rusos cayeron en suelo polaco en el pueblo de Przyudov, cerca de la frontera con Ucrania. Se dice que son misiles “extraviados”. Anteriormente, Rusia había iniciado lanzamientos masivos de misiles en Ucrania, y la Fuerza Aérea de Ucrania habló de 100 misiles.

Según Associated Press, se dijo que un funcionario de seguridad estadounidense confirmó que fueron los misiles rusos los que causaron las explosiones en Polonia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso rechazó esta noticia, calificándola de “provocación para escalar la situación”. “Ninguna arma rusa alcanzó objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia”, dijeron los canales oficiales del ministerio.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo el martes por la noche que el departamento estaba al tanto del informe pero no tenía información para confirmarlo. The Associated Press informa que el Pentágono ahora está examinando los informes. Sin embargo, un portavoz estadounidense subrayó que Estados Unidos defendería “cada centímetro” del territorio de la OTAN.

Mientras tanto, el ex jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Stanislav Koszeg, dijo a TVN24: “Tenemos que esperar una explicación detallada de esta situación. Asumo que esto es un accidente, un error debido al hecho de que Rusia está usando cada vez más tipos de misiles que son menos precisos”.

Se dice que dos personas murieron en las explosiones. El cuerpo de bomberos local confirmó las explosiones a los medios locales, pero afirmó que aún se desconoce la causa. Se dijo que las explosiones ocurrieron cerca de la planta de secado de granos.

Mientras tanto, una estación de televisión polaca publicó un breve video en Twitter que, según se decía, mostraba la fábrica de granos después de las explosiones. La foto muestra un tractor destrozado rodeado de escombros. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso negó que los videos y fotos publicados en medios y redes sociales “tengan algo que ver con las armas rusas”.

Luego, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó al Consejo de Ministros de Defensa y Seguridad Nacional, según un portavoz del gobierno polaco.

Según la agencia de noticias PAP, el gabinete del país miembro de la OTAN debería reunirse a las 21:00 horas CET.

Mariusz Blaszczak, Ministro de Defensa de Polonia, llega a la sede de la Oficina de Seguridad Nacional. © dpa / Radek Pietruszka / dpa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su discurso vespertino al pueblo ucraniano, dijo que el “terrorismo ruso” no se limita a Ucrania. Misiles rusos golpean Polonia. Este es un ataque ruso a la seguridad pública. “Esta es una gran escalada y tenemos que actuar”, dijo Zelensky.

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Babriks, tuiteó, culpando a Rusia por el ataque: “El régimen criminal ruso disparó misiles que no solo tenían como objetivo a civiles ucranianos, sino que también cayeron en territorio de la OTAN en Polonia. Letonia apoya plenamente a sus amigos polacos y condena este crimen”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia también emitió una declaración contundente sobre el incidente: dijo en Twitter que estaba consultando estrechamente con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.

La primera ministra lituana, Ingrida Simonetto, también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Y consultarán con Polonia y los aliados de la OTAN.

Más sobre este tema En la frontera exterior de la OTAN en Lituania “Si los rusos comienzan a disparar, volará sobre nosotros”. entre la disuasión y la escalada ¿Dónde está la línea roja para el Oeste? Ya nadie quiere escalar la guerra. ¿Cuál es la estrategia del presidente de Estados Unidos contra Putin?

El tema es delicado porque Polonia es miembro de la OTAN y la obligación de brindar asistencia en virtud del artículo 5 se establece en caso de un ataque a un socio de la alianza. Sin embargo, la coalición decidirá caso por caso si esto tendrá efecto. Esta será la primera vez desde el comienzo de la guerra de agresión total de Rusia que los misiles Striker impactarán en territorio de la OTAN. (cucharadita/dispa)

