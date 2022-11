Decenas de miles de inversores afectados: se ha desmantelado una criptobanda internacional

Investigadores de varios países europeos descubrieron una banda de estafadores y arrestaron a varios sospechosos. Se dice que defraudaron a decenas de miles de inversores con transacciones de criptomonedas falsas. Los daños se estiman en 2.400 millones de euros.

La policía española, en colaboración con las autoridades de Alemania y otros países europeos, arrestó a una pandilla que supuestamente robó un estimado de 2.400 millones de euros del comercio fraudulento de criptomonedas. Según la unidad de policía de la Guardia Civil española, más de 17.000 inversores han sido estafados solo en España. El número total de víctimas podría llegar a cientos de miles.

Funcionarios españoles, en cooperación con las autoridades del país, arrestaron a dos presuntos líderes de pandillas en Albania el 8 y 9 de noviembre. Agregó que se están realizando investigaciones contra otros 16 sospechosos. La Guardia Civil dijo que trabajó con la policía catalana, Musos d’Esquadra, y con las autoridades de varios otros países, incluidos Albania, Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Ucrania y Georgia. En la capital ucraniana, Kyiv, por ejemplo, se cerró un centro de llamadas con unos 800 empleados.

Las investigaciones comenzaron en 2018

Las investigaciones comenzaron en 2018 después de que una anciana en la región española de Cataluña denunciara que le habían estafado 800.000 euros. Las víctimas potenciales fueron llamadas desde centros de llamadas en Albania y otros países. Agregó que las personas que llamaron “fingieron estar bien versados ​​en el mundo financiero. Manipularon a sus víctimas con técnicas persuasivas y prometieron grandes ganancias”. Muchos confiaron en la pandilla y, sobre todo, transfirieron sumas cada vez mayores de dinero por supuestas transacciones con criptomonedas. Los delincuentes a menudo han logrado instalar software de acceso remoto en las computadoras de las víctimas.

“Estimamos que la pandilla gana alrededor de 400 euros el minuto”, agregó. Pero ahora está roto. Un portavoz de la Guardia Civil dijo: “Pensaron que podían operar con impunidad, pero ahora se han llevado una desagradable sorpresa”. Muchos de los empleados de la pandilla parecen no saber nada de sus antecedentes penales. A pedido, un portavoz de la policía dijo que las autoridades estatales pertinentes no deberían responsabilizarlos. Al principio no se informó cuántas víctimas podrían haber en Alemania y otros países.