Drama brasileño sobre la novia de Neymar: la muerte del cantante estrella (26) en un accidente aéreo

Estaba en camino: la ganadora del Grammy brasileña Marilia Mendonca murió el viernes cuando su avioneta se estrelló. Neymar está de luto.

Actualización del 7 de noviembre a las 3:15 p.m .: Neymar contribuyó con dos goles a la victoria por 3-2 del Paris Saint-Germain sobre el Girondins Bordeaux. Sin embargo, la superestrella brasileña no tenía ganas de animar. El artista ofensivo aceptó los goles casi estoicamente. Su mente estaba con su amigo fallecido. La cantante Marilia Mendonca murió en un accidente aéreo el viernes (ver informe original).

Cuando Neymar marcó el 1-0, se levantó la camiseta y mostró la camiseta que había preparado debajo de la camiseta. Refiriéndose al fallecido, decía: “Siempre te admiraré, Reina de Suffrencia. Descansa en paz”. Después de su segunda lesión, Neymar formó un corazón para las cámaras de televisión. En Brasil, la muerte de Mendonca es un duelo de estado de tres días.

Muere la cantante Marilia Mendonca en un accidente aéreo: cuatro pasajeros más fallecieron

Mensaje de origen: Caratinga – Brasil lamenta la pérdida de la cantante Marilia Mendonca. El joven de 26 años murió en un trágico accidente aéreo el viernes y el accidente provocó un pánico severo en todo el país. La noticia de su muerte llegó incluso a la oficina presidencial: “Todo el país quedó conmocionado por la muerte de uno de los más grandes artistas de su generación”, tuiteó el mismo día el jefe de Estado, Jair Bolsonaro. Cuando el futbolista mundial Neymar se despidió con conmovedoras palabras, se le consideró un amigo íntimo del fallecido.

Marilia Mendonca, cantante de Brasil, murió en accidente de avión © dpa / Andre Cardoso / TheNEWS2 / ZUMA Press Wire

Según informaron los medios españoles, se dijo que la avioneta chocó contra un cable de alta tensión conectado a un poste cerca del lugar del accidente. Y el diario brasileño escribió que en la colisión, uno de los motores se rompió st 1. Después de que inicialmente no estaba clara la causa del accidente, la Fuerza Aérea ahora quiere examinar el accidente con cinco muertes. La policía militar de Minas Gerais dijo que el avión se estrelló contra una cascada a dos kilómetros de la pista. Entre los viajeros estaba Marilia Mendonca. La secretaria de prensa confirmó su muerte.

“Es con gran pesar confirmar la muerte de la cantante Marilia Mendonca, su productor Henrique Ribeiro, su tío y copiloto Abesele Silvera Dias Filho, piloto y copiloto, cuyos nombres conservaremos en este momento”, dijo la cantante. La oficina de prensa escribió sobre su accidente. El canciller confirmó que el avión se dirigía a Karatinga, donde se presentaría el viernes el ganador del premio Grammy. El avión se estrelló unos minutos antes de llegar. Marilia Mendonca tenía solo 26 años.

El futbolista Neymar se despide: ‘me niego a creerlo’

Jair Bolsonaro publicó en Twitter palabras conmovedoras sobre la muerte de la cantante: “La sensación de haber perdido a alguien que era muy cercano a nosotros, porque Marilia siempre ha estado presente en nuestras vidas a través de sus canciones”. El astro del fútbol Neymar también se despidió de las redes sociales: “Me niego a creerlo”, escribió. Aunque no mencionó su nombre en su primer tweet, los fanáticos saben a quién se refería. Luego agregó el hashtag: “Juro que me quedé dormido y le pedí a Dios que todo fuera solo un sueño y que solo me despertara de la pesadilla de hoy”.

Neymar era considerado un buen amigo del joven de 26 años. Poco antes del accidente, la cantante publicó un video en su historia de Instagram en el que se acerca feliz a la máquina de la ordalía. Mendonca tenía un estuche de guitarra en la mano y escribió: “Concierto de fin de semana en Minas Gerais”. El video fue seguido por la noticia de la muerte de Marilia.

Marilia Mendonca se inspiró en su música

Marilia Mendonca fue una cantante muy exitosa y popular en Brasil. Con música animada y emocionante, irrumpió en su tierra natal y en 2019 recibió un Grammy Latino. Una mujer valiente, irrumpió en las listas de éxitos y dio un nuevo impulso al “Sertanejo”, dominado por hombres, la respuesta brasileña a la música country. También celebró un gran éxito en Instagram, con casi 40 millones de seguidores, compartiendo ideas especiales sobre su vida todos los días. (ale / dpa)