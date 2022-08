Drew Barrymore sobre su amistad con Cameron Diaz: hasta compartimos cama | entretenimiento

Es una de las grandes de Hollywood. Millones de personas acuden a los cines gracias a ti.

Cameron Diaz ha estado encantado con películas como There Something About Mary, The Damage Girlfriends, Super Cute y Super Sexy. El martes celebra su quincuagésimo cumpleaños. Su mejor amigo, Drew Barrymore (47), la felicita en BILD am SONNTAG.

Avance de 1994: Díaz y Jim Carrey (32) en la máscara Foto: Alianza Fotográfica / Everett Cooley

“Cameron es mi alma gemela, es mi espejo, mi mejor yo. Nunca antes había sentido una conexión tan grande con nadie. Es un regalo tener a esta mujer en mi vida”, dijo la estrella de Hollywood sobre su novia a Pams.

Díaz incluso la hizo una mejor persona. “Ya no uso las bolsas de plástico de Cameron. Y cuando me lavo los dientes, tampoco dejo correr el agua”.

Se conocieron en los años ochenta. “Yo tenía 14 años y trabajaba en una cafetería, y ella tenía 16 y comenzó a modelar. Entré a la tienda y nos hicimos amigos”. Más tarde hicieron juntos las películas de Los ángeles de Charlie. Pero, en secreto, el trabajo sigue en el extranjero. “Somos madres”. y tenemos los mismos problemas. “Estos son temas de larga duración”, dice Barrymore con una sonrisa.

Su escena más famosa: Con semen en el pelo Algo pasa con Mary (1998) Foto: trabajo de prensa

Reír es algo que a los dos les encanta hacer juntos y viajar. “Hemos estado juntos en Hawái, Hampton, América del Sur y el Caribe. Incluso dormimos en la misma cama”.

La amistad entre los dos es ilimitada. Siempre están ahí el uno para el otro. “Cameron tiene la llave de mi casa, riega mis flores cuando tengo que irme. Es una niñera y un salvavidas para mí. Cam estuvo allí cuando estaba deprimida, tomándome de la mano en mis peores momentos y compartiendo mis mejores momentos juntos”. .”

2003: Díaz (entonces 31 años) en “Charlie’s Angels – Full Strength” Foto: imago stock y personas

Eso es lo que quieren en el puesto 50 para Díaz. BILD am SONNTAG sabe que Barrymore y varios otros amigos han sido invitados a Italia para su cumpleaños. La gran fiesta se celebrará allí, en la finca Reschio de Umbría.

¿También están hablando del regreso de Cameron y la tercera película de Charles Angels? Esto probablemente sería más como ‘Las abuelas de Charlie’, pero ¿por qué no?

Foto: CONSTRUIR

