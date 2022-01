Dschungelcamp Tag 10: Prüfungs-Eklat en Sicht

23.16 horas: Klingt gruselig! Wohl zu gruselig für Eric – denn der überrumpelt nicht nur Mitstreiter Peter Althof, sondern auch die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mit einer Knallhart-Ansage: Er ruft den legendären Satz “Ich bin ein Starhier – Holt mich!” und verweigert somit die Prüfung. Das erste Mal in der Dschungelcamp-Geschichte, dass ein Kandidat so agiert!

23.33 horas: Weiter geht das Prüfungs-Drama: Zurück im Camp muss Eric seinen Mitstreitern seine Entscheidung beichten. Er wiederholt die Gründe, die er soeben auch Sonja und Daniel genannt hat – und stößt bei den Dschungel-Stars auf völliges Unverständnis. Linda nennt Eric “rücksichtslos und egoistisch”, Filip wirft ihm vor, sich gegen die ganze Gruppe zu stellen. “Ich habe auch für dich Essen geholt”, schießt der Ex-“Bachelorette”-Kandidat in seine Richtung. Und Linda fordert bereits Konsequenzen für Erics Verhalten. Doch der steht zu seiner Entscheidung – und die Busch-Stars sollten ihn bloß nicht noch einmal in die Prüfung wählen. Keine Sorge, das werden sie sicher nicht!

Das Wichtigste von Tag 10 en Kürze: Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest machte sich auch am zehnten Tag bei den Dschungelcampern immer unbeliebter. Am Sonntag sollte er zur Prüfung antreten – verweigerte sie aber direkt. Der Grund: zu viele Kandidaten und Kandidatinnen würden ihn nicht mögen – da würde er für sie auch keine Sterne erspielen wollen. Linda zoffte sich aus angeblich mangelndem Respekt vor dem Alter erst mit Peter Althof, dann mit Anouschka Renzi. Aber es gab auch gute Nachrichten: Aufgrund der coronabedingten Ausfälle musste diesmal niemand das Camp verlassen.

23.05 horas: Wir schalten zu Eric und seinen Energien in Dschungeltelefon. Der Ex-Soap-Star unterstellt Harald Glööckler nach einem Gespräch, “Fake-Geschichten” zu erzählen. “Das geht gar nicht!”, empört er sich. Was Eric im Camp erzählt, sei dagegen “pur” und wahr.

23.14 horas: Da hat sich RTL mal wieder etwas ganz Exquisites ausgedacht: Für ihre Dschungelprüfung müssen sich Eric und Peter in einen Käfig in den Fluss begeben, dort werden sie jeweils mit einem-Schung und emm und ße Käfig – komplett unter Wasser gelassen.

22.39 horas: Eine weitere Rückblende zum Vorabend – und zu einem weiteren Streit. Camp-Köchin Linda möchte einfach nur in Ruhe brutzeln, aber Filip will sie nicht so recht lassen. Und auch Eric ist die Koch-Aktion ein Dorn im Auge: “Die Energie stimmt nicht, wenn es Essen gibt”. Der – immerhin nachvollziehbare – Grund: “Futterneid”.

Ex estrella de GZSZ Eric Stehfest kündigt Prüfungs-Verweigerung an

22.31 horas: Eric fachsimpelt: “Ich spüre Energien, ich weiß, wie es mir geht. Aktuell sind hier noch Energien, die mich blockieren. Ich habe die letzten Tage genau aufgepasst, wann die Energie immt hat, wann ich mich gest gest frei mich drünle ran”. Und weiter: “Ich denke, die Zuschauer werden das sehen. Ich werde auch mit einer Prüfung hier anders umgehen als man glaubt”. Oh-oh, uns schwant Übles…

22.28 horas: Bevor die Camper Zeter und Mordio schreien, ist es aber erst noch einmal an der Zeit für Deep Talk. Die Hauptdarsteller in der südafrikanischen Tragödie: Eric und Manuel. Am Bach wollte Letzterer seinem Kumpel eigentlich seine Sehnsucht nach der Familie beichten – doch irgendwie schafft es Eric, das Gespräch gänzlich umzulenken und in eine Esoterik-Session zu verwandeln.

22.26 horas: Wenige Minuten später haben sich aber alle wieder lieb. Doch wir haben’s im Gefühl: Das wird nicht der letzte Zoff des Abends gewesen sein.

Peter Althof zofft sich im Dschungel con Linda Nobat

22.24 horas: “Beim Film ‘Last Dschungelcamp’ wäre ich der Beleuchter”, witzelt der 66-Jährige. “Na, die hellste Leuchte biste jetzt nicht”, ulkt Linda. Autsch!. Fassungslos poltert Peter: “Ich findekt das re. Sowas ist unter der Gürtellinie!” Im Dschungeltelefon findet Peter klare Worte: “Sie sollte Respekt vorm Alter haben”.