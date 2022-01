La estrella de Jungle Camp, Jasmine Herren, le disparó a Natalie Faulk

Mis compañeros de campamento me preguntaron sobre todo tipo de cosas al principio, pero los evité al principio. A partir del tercer día comencé a comunicar todo el asunto para ventilar todo. En general, solo hubo dos conversaciones al respecto, eso es todo. Pero no estaba hablando de Willie, sino de mi experiencia del año pasado, eso es una gran diferencia.

Has hablado de Willie y de tu pasado y por eso ocupaste los titulares. Mirando hacia atrás, ¿debería haber compartido más detalles de su pasado para mantener a los espectadores emocionados y tal vez incluso permitirles quedarse en el campamento?

Con la recompensa de la victoria, Willie habría comprado una nueva lápida

Muchos te han comparado con Daniela Buchner. Por ejemplo, Natalie Falk la acusó de querer hacerse un nombre a través de su difunto esposo. ¿Qué dices acerca de esto?

Solo hablé de mis experiencias que aún no eran conocidas por el público. Todos, incluida Natalie Falk, abren la boca y piensan que deberían comentar. Ni siquiera conozco a los que comentaron esto. Esto es lo que yo llamo perfilar los huesos de mi esposo, pero no cuando lo comento.

He soportado esto durante nueve meses. Si alguien tiene derecho a hablar de lo que me ha pasado desde la muerte de mi esposo, hablo de delincuencia, encarcelamiento ilegal, agresión, cabezas de pescado en mi buzón, llantas rotas y amenazas de muerte. Todo esto se puede comprobar. ¿Por qué no puedo hablar de eso?

¿En quién confías más para ganar la corona?

Se lo daría a cualquiera, incluida Anushka, a quien le fue muy bien en las audiciones. Quien haya hecho esto por más tiempo del que merecía. Si hubiera ganado, le hubiera comprado a mi esposo una lápida en la frontera porque le debo mi participación. El resto se donaría para ayudar a tratar la adicción, entre otras cosas.