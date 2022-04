DSDS: Emine se quedó atrapada en la cama con Din – Entretenimiento – DSDS

¿Deutschland volvió a despertar a la superestrella del den? El programa de casting ya ha generado bastantes parejas. Esta temporada, dos “súper” contendientes son atrapados en la cama después de una estridente fiesta en la piscina en una convocatoria en Italia.

Con la fiesta, el jurado realmente quería distraer a sus últimos 16 candidatos del estrés de los entrenamientos y las estresantes actuaciones. Los niños y las niñas lo dejan rasgar correctamente. A la mañana siguiente, el equipo de cámaras inspeccionó las habitaciones e hizo un descubrimiento sorprendente.

El candidato Dean Omerodzic (24 años) yacía en la cama de la joven cantante Emina Knapchik (18 años), en un abrazo íntimo. Llevaba pijama, solo ropa interior. El dúo se sintió atrapado.

Cuando se le preguntó sobre esto, Dean inicialmente se mostró un poco taciturno. “Todos pensarían que fue un abrazo rápido y amistoso. No hay mucho que decir al respecto”, dijo Frankfurter, pero agregó con una sonrisa: “La gente que me conoce no cree una palabra de lo que digo. Las personas que no me conocen bien podrían creer lo que dije”.

Los otros candidatos no podían entenderlo. En el dúo, Hessian compitió con Melissa (18). “Tienes que hacer un poco más”, dijo el productor de éxitos de taquilla Toby Gad, de 53 años. Ella y el dúo asociado Georgia (23) estaban casi desesperados por la canción “Born This Way” de Lady Gaga.



Emine (izquierda) y Giorgia en dúoFoto: Stefan Gregorowius/RTL



Las críticas, por otro lado, fueron duras. Especialmente Ilse DeLange (44) parecía decepcionada. Jurado: “En realidad, estoy bailando sobre la mesa con esta canción. Pero usted no tuvo ese sentimiento”. Sin embargo, Emine hizo progresos.

Dean también consiguió el siguiente papel después de su mediocre actuación. Para ello, tuvieron que ir tres candidatos más. La cantante Ariane Gulish, de 25 años, se había ido voluntariamente porque la presión era demasiado para él.