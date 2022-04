Oliver Bucher estaba coqueteando con su esposa Janie Hunshed

Janni Hönscheid y Peer Kusmagk lo conocieron y se enamoraron de él a través de un programa de televisión.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Janni Hönscheid y Peer Kusmagk se conocieron en 2016 en el programa “Adam sucht Eva – Celebridades en el paraíso”. Desde 2016, los dos han estado oficialmente juntos como amantes. La vida. Un año después, se dijeron que sí románticamente. En 2017 nació su hijo Emile Ocean. Yoko y Merlín lo siguieron. Ahora ella está viva familia En la soleada isla de Mallorca.

En el Entrevista Con RTL Ahora han hablado de sus altibajos relación Su libro, El llamado de tu corazón: cómo aprender a confiar en tus sentimientos y vivir tu vida libremente. Un clip de él ahora levanta muchas cejas, porque Bear ahora ha contado cómo su esposa Janie una vez obtuvo el número de teléfono de Oliver Bucher Tengo.

Per Kosmagk informa sobre el enfrentamiento entre Oliver y Janie

Primero, el ex Rey de la Selva reveló: “Hubo un momento en que ambos nos quitamos los anillos de boda en la playa y nos preguntamos si todavía estaríamos aquí o no”. Los dos restaron especial importancia a la emigración, pues tuvieron que dejar sus amigos y su entorno familiar. Pero la pareja dominó la crisis. Compañero confirmado: “Afortunadamente, obtuvimos la curva y recordamos que nos hicimos una promesa en los buenos y malos momentos. Es por eso que todavía estamos sentados aquí hoy”.

La curadora Kina Amoa finalmente se le ocurrió otro factor que también podría tensar la relación: “Ahora eres sexy y en público. ¿Cómo lidias con las tentaciones de esta industria?” ¿También tienes un problema de celos? Janie inicialmente mencionó que ya estaba celosa:

"Hubo algunas situaciones. Bear hizo un espectáculo de baile así. Eso fue poco después del confinamiento. Yo estaba muy cansada, no dormía, y luego había una foto con Bear y su pareja de baile. Ella estaba vestida como un tigre y Yo estaba como, '¿Qué pasa? ¿Ahora?" Fue muy difícil para mí lidiar con eso porque estaba increíblemente insatisfecha conmigo misma y con mi cuerpo. La mayoría de las veces es por falta de amor propio porque estás buscando por algo que no tienes por tu cuenta".

Finalmente, Bear también relató un momento que lo hizo pensar: “Janey también describe una situación en el libro. Fuiste invitado a “Markus Lanz” y me dijiste en una oración subordinada: “Oh, sí, Oliver Bucher también estaba allí y me dio su número de teléfono”. Y yo estaba como, “Está bien”. Por supuesto que no creo que eso sea algo bueno en este momento, pero por un lado nadie sabía que éramos pareja y por otro lado me preguntaba al mismo tiempo: ¿hay alguna razón para estar celoso? “

Con él, los celos tienden a motivarlo y motivarlo. “Cuando veo a Janie mirando a otros chicos, pienso: ‘Voy a correr'”, dice Bear.

Por cierto, en 2016, Janni Hönscheid y Oliver Pocher fueron invitados del medio Lanz. Todavía hay fotos de la actuación en la página de inicio de Janie. Por cierto, en el mismo año, se conoció el amor con Pocher y la tenista Sabine Lisicki. Sobre Tinder Finalmente conoció a una princesa. En 2019 se casaron. En ese momento, la estrella de “Let’s Dance” ya estaba embarazada de su primer hijo. Su segunda descendencia siguió en 2020.

(eiger)