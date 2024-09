Dynamo Dresden: Por eso el equipo viajó al partido en Werle | deportes

Drittligist Dynamo Dresden reiste zum Spiel in Verl (3:0) am Mittwoch per Flugzeug an. Klingt nobel, hatte aber einen triftigen Grund.

Der ist allerdings kurios: Es war kein Hotel aufzutreiben! Trainer Thomas Stamm: „Es war schwer bis unmöglich, in der besagten Zeit des Spiels eine Unterkunft für die nötige Personenzahl zu finden.“

Tatsächlich sind im Umkreis von rund 60 Kilometern um Verl sämtliche Hotelplätze nahezu ausgebucht. Allerdings nicht wegen des Spiels, zu dem rund 3500 Zuschauer (darunter 1000 Dynamo-Fans) erwartet werden.

Leer también

Stattdessen führt die „area30“ vom 21. bis 26. September im benachbarten Löhne bei Bielefeld zu einem wahren Besucher-Ansturm. Das ist die größte Küchen-Fachmesse Europas mit Teilnehmern aus über 60 Ländern.

Deshalb musste Dynamo umplanen, entschied sich letztlich für einen Charterflug. Der hat natürlich auch den Vorteil der kurzen An- und Abreise.

Vorm Rückflug feierte die Mannschaft mit den Fans den 3:0-Sieg Foto: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Gegen 14 Uhr startete die Maschine von Dresden-Klotzsche, landete nach rund einer Stunde Flugzeit in Paderborn. Von dort ging`s per Bus knapp 30 Kilometer bis nach Verl. Und direkt nach dem Spiel auf gleichem Wege zurück nach Dresden.

„Natürlich hilft das für den regenerativen Prozess, gerade in einer englischen Woche“, weiß Coach Thomas Stamm. Und sieht noch einen weiteren Vorteil: „Wir können vor und nach dem Spiel zu Hause schlafen, also in gewohnter Umgebung.“

Flug kaum teurer als Bus und Hotel

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Anreise mit dem Flugzeug ist kaum teurer als per Bus. Dann nämlich hätten Mannschaft und Staff zwei Tage vor Ort nächtigen müssen. Und das – aufgrund der besagten Messe – bei aufgerufenen Zimmerpreisen von zum Teil deutlich über 200 Euro pro Nacht.

Fakt ist: Dynamo Dresden konnte am Mittwoch Abend ohne größere Reisestrapazen in der Verler Sportclub Arena aufdribbeln. Hat sich mit dem 3:0-Sieg zumindest rein ergebnistechnisch gelohnt…