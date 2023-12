EA, Embracer, Tinybuild: continúa la ola de despidos en la industria del juego

2023 seguirá siendo un año difícil para el desarrollo de juegos. Después de grandes oleadas de despidos en empresas como Epic Games y el cierre de estudios como Daedalic de Hamburgo, en diciembre continuó una ola de despidos en toda la industria.













Se vuelven a recortar puestos de trabajo en Embracer Group, que se encuentra en crisis desde mayo de 2023. New World Interactive, desarrollador del shooter multijugador Day of Infamy and Insurgency, se ha visto afectado Informes perimetrales.

“Hubo una reestructuración”Dijo un portavoz del propietario de New Worlds, Sabre Interactive, que a su vez pertenece a Embracer. sera por estos “Desafortunadamente” Esto llevó a despidos. Sabre no mencionó un número.

Recientemente, Embracer también consideró vender Gearbox al desarrollador de Borderlands, y el desarrollador de Saints Row, Volition, cerró por completo de inmediato.