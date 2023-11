Android 14: actualización para errores de memoria en modelos Pixel en dos semanas

La nueva versión principal de Android lanzada recientemente (versión 14) causa grandes problemas a muchos usuarios de teléfonos inteligentes de la serie Pixel de Google debido al bloqueo del acceso a los datos en la memoria interna del dispositivo. Google ya ha notado el error y lo está abordando con alta prioridad. Ahora la compañía también ofrece una perspectiva sobre cuánto tiempo pueden esperar los usuarios para corregir los errores y explica qué esperanzas pueden tener para guardar datos. Sin embargo, hay malas noticias para todos aquellos cuyos teléfonos inteligentes Pixel están atrapados en un ciclo de arranque sin fin: es probable que sus datos se pierdan y el dispositivo solo se pueda restablecer por completo. Esto es lo que escribió un empleado de Google en un foro de discusión sobre seguimiento de errores.

por Publicación en el foro de un empleado de Google El jueves dijo que dentro de las próximas dos semanas la compañía comenzará a distribuir una actualización “por aire” (OTA) que restaurará los dispositivos afectados a un “estado utilizable”. Además de las expectativas, hay una advertencia de que es posible que los datos internos de los dispositivos en el bucle de arranque no se puedan recuperar: se perderán.

Es posible la participación inmediata en las pruebas de actualización.

La publicación del foro también señala dos opciones a corto plazo para solucionar el problema hasta que llegue la actualización. Primero, un restablecimiento de fábrica, que también es posible a través de un bucle de arranque sin fin usando una combinación de teclas; el artículo recomienda esto para los usuarios que tienen una copia de seguridad de sus datos y pueden importarla después del restablecimiento. En segundo lugar, Google permite a los usuarios interesados ​​en experimentar probar la actualización con antelación, siempre que el dispositivo sea utilizable y el error se produzca en datos a los que ya no puede acceder el usuario principal del teléfono inteligente; En este caso, Google promete que la actualización podrá solucionar el problema y los datos del usuario volverán a estar disponibles sin tener que resetear el smartphone. Si desea participar en esta segunda opción, encontrará un enlace a un formulario en la publicación del foro que deberá completar.

Los informes sobre problemas de Android 14 en los teléfonos inteligentes Pixel aparecieron por primera vez la semana pasada. Esto parece afectar a los dispositivos con múltiples perfiles de usuario, donde el primer perfil (el usuario principal) está bloqueado y ya no tiene acceso a los datos internos; Otros perfiles de usuario siguen siendo utilizables, siempre que el dispositivo no caiga en un bucle de arranque infinito (como en otros casos). Google descubrió rápidamente el problema en su rastreador de errores, pero inicialmente no le dio la máxima prioridad.

Samsung ahora también ha comenzado a distribuir Android 14, inicialmente para el modelo Galaxy S23.



